Başkan Demir’e Avrasya Üniversitesi’nden ödül

Avrasya Üniversitesi ulaşımda akıllı çözümler ve çevreci belediyecilik alanında yürütülen çalışmalar nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e ‘Başarı Belgesi’ verdi.

SAMSUN (İGFA) - Avrasya Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ömer Yıldız ve beraberindeki heyet bugün Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret etti. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği projesi başta olmak üzere, Türkiye’de ilk olan lityum pilli elektrikli otobüsler ile teknoloji ve çevre projelerindeki yenilikçi yaklaşımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i tebrik eden Dr. Ömer Yıldız, şehre vizyon katan bu çalışmaların Samsun’u geleceğe taşıma noktasında önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Ömer Yıldız, Avrasya Üniversitesi olarak ulaşımda akıllı çözümler ve çevreci belediyecilik alanında yürütülen çalışmalar nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e ‘Başarı Belgesi’ takdim etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de hem başarı belgesi hem de ziyaretleri nedeniyle Dr. Yıldız ve beraberindeki heyete teşekkür etti.