Başkan Demir, yol çalışmalarını inceledi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşlarla sohbet edip, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.SAMSUN (İGFA) - Her gün sahada vatandaşlarla iç içe olan ve yapılan yatırımları yerinde takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün Atakum ilçesi Çamlıyazı- Alanlı- Sarıtaş mahalleleri arasındaki grup yolundaki çalışmaları inceledi. Ekiplerden son durumla ilgili bilgi alan Başkan Demir, yaklaşık 3.5 kilometrelik yolun en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.

Daha sonra Atakum ilçesi Karakavuk Özören Mahallesi’ndeki 2 kilometrelik beton yol çalışmalarını takip eden Başkan Demir, 17 ilçenin tamamında, hakkaniyetle hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti.

Kırsalda yol sorunlarının büyük bir kısmını çözdüklerini, kalan bölümleri de gelecek yıl içerisinde tamamlayacaklarını dile getiren Başkan Demir, “Kendi araç ve ekiplerimizle ilçelerimizin tamamında altyapı sorununu bitirmek için çalışıyoruz. Bugün Atakum’ dayız. Buradaki çalışmaları yerinde görüp vatandaşlarımızla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Varsa önerileri, onları da dikkate alıyoruz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde bir ekip olarak Samsun’a en iyi şekilde hizmet ediyoruz. Bu ekibin tek mutluluğu insanlarımıza hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.