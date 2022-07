Başkan Demir : Gayemiz çocuklara güzel bir gelecek bırakmak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehrin her noktasında yatırımların hızla yükseldiğini söyleyerek, “Şehrimizi her alanda geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Altyapıdan üstyapıya, teknolojiden bilim sanata kadar her alanda yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor. Tüm derdimiz ve gayemiz çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak” dedi.

SAMSUN (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu yapılan yatırımları yerinde inceledi. Samsun’un her bölgesini adeta şantiye alanına çeviren Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST’e kadar yetişmesi gereken projelere hız verdi. Başkan Mustafa Demir, Bilim Samsun, Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi ile Keşif Kampüsü’ndeki çalışmaları takip etti.

Daha sonra İlkadım İlçesi Kapaklı Mahallesine geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla ilgili bilgi aldı. Kapaklı Mahallesi ile Gürgendağ-Akgöl grup yolunu inceleyen Başkan Demir, “Şehrimizi her alanda geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Altyapıdan üstyapıya, teknolojiden bilim sanata kadar her alanda yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor. Tüm derdimiz ve gayemiz çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak” dedi.

Atakum İlçesi’ndeki Keşif Kampüsü’nün TEKNOFEST’e yetişeceğini dile getiren Başkan Mustafa Demir, “Burada matematik, fizik, astronomi uzay ve havacılık, teknoloji, kimya ve insan bilim, doğa, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, girişim, üretim ve dene yap atölyesi ile bunlara ait keşif alanları olacak. Ayrıca TEKNOFEST odası, öğretmenler odası, yönetici odası, halkla ilişkiler departmanı, satış alanı, danışma, kafeterya ve mescitler de yer alacak” dedi.

Bununla birlikte her yaştan insanı bilimle buluşturacak, özellikle de çocuklara ve gençlere bilimi sevdirecek Bilim Samsun Eğitim Merkezi’ndeki çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Başkan Demir, “Burası da öğrencilerin özel yaşam alanı haline gelecek. Tamamlandığında çocuklar ve gençler farklı ufka sahip olacak” ifadelerini kullandı.