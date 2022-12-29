Başkan Çöplü: Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız

Kahramanmaraş’ta kurulan Sağlık Dünyası Derneği Başkanı Hanifi Çöplü, dernek binasında yaptığı açıklamada 2016 yılında derneklerine yapılan bir şikayet üzerine ilgili makamlara yaptıkları başvuruyu titizlikle takip ettiklerini söyledi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Son zamanlarda basında çıkan haberler ve İlaçların kayıp olması ile can pazarına dönen Sağlık dünyasında Kahramanmaraş Sağlık Dünyası Derneği Başkanı Hanifi Çöplü, Dernek Merkezinde yaptığı açıklama ile şikayetleri takip ettiklerini ve yapılan şikayetlerin uygulamalarını titizlikle yaptıklarını dile getirdi.

Başkan Çöplü açıklamalarında, “Son zamanlarda Basında çıkan haberler neticesinde hastaların bir şikayeti derneğe yapılan şikayetleri neticesinde bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının sonunda da ilgili kurumlar kendi aralarında bir soruşturma başlatmıştı bu soruşturmamın sonucunda her hangi bir resmî adım atılmadı görülmekte ve her hangi bir soruşturacak bişey olmadığını söylemişlerdi. Ancak 2017’nin sonundan itibaren aynı olaylar devam etmekteydi bu olaylar zinciri özel diyaliz merkezi içerisinde bulunan hekimlerin hekimin uyguladığı usulsüzlüklerdi. Bunlar içerisinde en önemli konu ilaç konusu hastaların kullandığı kemik iğnelerinin kotaya düşmemesi adına özel dışarıdan anlaştıkları eczaneler aracılığıyla bu reçeteleri eczacılar odasına kotaya girdirmeden ilaçları temin ettikleri görüldüğünü” iddia etti.

“10 ECZANE ARASINDA PAY EDİLİYOR”

İlaçlar konusunda SGK ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş Şube Müdürlüğü'nün de yapmış olduğu araştırmalar neticesinde çok sayıda hastanın ilaçları reçeteleri Eczacılar Odası'nda kotaya girdirilmeden 10 eczane arasında paylaştığının görüldüğünü öne süren Çöplü; “Sosyal Güvenlik Kurumu bunun üzerine soruşturma başlatıp ve ilgili kurumlara gereğinin yapılmasını söylemiştir ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Bunlar içerisinde ilgili kurumlar 2016, 2017 yılları arasında il sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık hizmetleri başkanlığının özel merkezler ve özel hastaneler noktasında bu yapılan haberler neticesinde ilgili kişiler hakkında gerekli soruşturmayı yapmışımdır. O dönemde yaklaşık 60 hastanın Kahramanmaraş’ta diyalize giren 60 hastanın sağlık kurulu raporları Kahramanmaraş’ta çıkartılmayıp Gaziantep’te yine bu diyaliz merkezlerinin hekimlerinden olan ilgili hekim tarafından çıkartıldığı tarafımızca bilinmekteydi ve bunun üzerine şikayetlerimizde olmuştu” dedi.

“ŞİKAYETLER GÖRMEZDEN GELİNİP ÜZERİ KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Birçok sağlık alanından şikayetin geldiğini kendilerinin de şikayette bulunduğunu dile getiren Sağlık Dünyası Derneği Başkanı Hanifi Çöplü, “Kahramanmaraş’ta diyalize giren 60 hastanın sağlık kurulu raporları Kahramanmaraş’ta çıkartılmayıp Gaziantep’te çıkmasına yönelik şikayetlerimiz oldu. İl sağlık müdürlüğü bu konu hakkında bir soruşturma yapmışmıdır?, yaptı ise sonucunu kamuoyuna paylaşmamıştır, paylaşmaması nedeni ile bu olaylar zinciri 2022 yılına kadar devam etmiştir. KSÜ Tıp fakültesi bildiği üzere diyaliz hizmeti satın alıyor. Yaklaşık 15 yıldır da aynı firma üzerinden diyaliz hizmetleri satın alınıyor. Biz defalarca orada tek firmaya çıkan ihalelerin yanlış olduğunu ve içerisinde birçok maddenin bu firmayı işaret ettiğini de belirtmiştik. İlgili konu ile alakalı cimer şikayetinden görüleceği gibi hastaların oradan ilk başlanan hastaların kendi firmalarına kendi diyaliz merkezine yönlendirme yapıldığını ve söylemezdi üzerine konu ile alakalı kurumlara şikayet dilekçesi de verilmiştir. Bunun üzerine diyaliz merkezi Dr. İsmet Önder Işık hekimi tarafından soruşturmanın ilk başlandığı süreçte KSÜ Tıp Fakültesi Nefoloji Bilim Dalı'ndan görüş yazısı alınarak müfettiş raporunun içerisine konulduğu görülmektedir. Bunun içerisinde 3 üniversitesinin daha görüşü var ancak bu 3 görüş sosyal güvenlik kurumunun resmî istediği görüş ama KSÜ Tıp Fakültesi'nin Nefoloji Bölümü'nden alınan görüş gayri resmî hekimin aldığı görüş. Bu görüş içerisinde de hastaların kullandığı kemik iğnelerinin limitleri yazılmış ve oda yüksek miktarda olabilir kullanmasında bir sakınca yoktur gibi bir ibare atılmıştır. Burada bu hekimi korumak için mi yapıldı veya buraya kim talimat verdi. Nereden geldi bu yazı diye KSÜ Tıp Fakültesi'ne de bu soruyu iletiyoruz” diye konuştu.

“ÖZEL HASTANEDE RAPORLAŞTIRILIP, 10 ECZANEYE DAĞITILIYOR”

2016 yılında Eczacılar Odası'nda bir yasa getirildi. Diyaliz merkezlerinde hastaların kullandığı ilaçların kota uygulaması yapılması zorunluğu, yani bu reçeteleri eczacılar odasına gelir. Eczacılar odası kotaya göre sıra sıra dağıtır ancak bu soruşturmanın neticesinde görüldüğü gibi hastaların reçeteleri özel hastane Maraş Life Hastanesinde yazılıp arkasına kişilerin anlaştığı eczanelere yönlendirildiğin tespiti yapılmıştır diyen Çöplü; “Yaklaşık 10 eczane hastanenin raporları ile çalışmakta. Bununla alakalı da SGK gerekli cezai maddelerin uygulanması için Eczacılar Odasına da yazının gitmesini talep etmiştir. Buradaki oluşan haksızlığı tüm eczaneler adına Kahramanmaraş’ta o sıralamaya girecek tüm eczaneler adına bu haksızlığın giderilmesi adına eczacılar odasının neler yapacağını hangi cezai işlemler yapacağını bizlerde merakla bekliyoruz” dedi.

“ÇIKAN HABERLERİN NETİCELERİ SÜMEN ALTI EDİLİYOR”

Kahramanmaraş Tabipler Odası'nda yaklaşık 2017 yılının ortalarında bu konuyla basında çıkan o dönemdeki basında çıkan haberler neticesinde bu ilgili hekimin dosyası gitmişti ancak bu ilgili hekimin o dönemde soruşturma açılması yönünde bir karar çıkmış, Herhangi bir cezai işlem veya uygulamadığını biliyoruz diyen Sağlık Dünyası Derneği Başkanı Hanifi Çöplü, “Şuan da teftiş kurulu başkanlığının gönderimiş olduğu rapor tabipler odasına da gitti. Bu hekim ve hekimler adına hangi cezaları uygulayacak bu yapılan yanlışların hesabı buradan da sorulacak mı bunlarda merakla takip ediyoruz. Sosyal güvenlik kurumu yine aynı 2016, 2017 basında çıkan haberler neticesinde sosyal güvenlik kurumuna tabipler odası Gaziantep’e giden hastaların kayıtlarının gittiğini ancak giden hastaların kayıtlarının Gaziantep’e giden değil Kahramanmaraş’ta bulunan hastaların özellikle mi oraya gönderildiğini Gaziantep’e gidip sağlık kurulu raporu çıkartıp veya diyaliz raporu çıkartan hastaların neden incelenmediği noktasında buraya da ayrı bir parantez açıp 2022 yılında bu yıl içerisinde teftiş kurulu raporunda çıktığı üzere hastaların reçetelerine sosyal güvenlik kurumu sonuçta ilgilendiren bir kurum orayı bu reçeteler bir eczaneye yönlendirilmesi veya seçilen eczanelere yönlendirilmesi noktasında sosyal güvenlik kurumu hangi işlemleri yapacak bunu da merakla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.