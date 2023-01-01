Başkan Büyükerşen 2022’yi çocuklarla uğurladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 2022 yılını Çocuk Hakları Birimi ve Es Çocuk Evi’nde çocuklarla birlikte uğurladı. Büyükerşen, “Hepinizin gözlerinden öpüyorum. En büyük dileğim 2023 yılında sizlerin yüzünün daha çok gülmesidir.” dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, düzenlenen renkli etkinlerde çocuklarla bir araya geldi.

Büyükerşen ilk olarak yeni yıl kutlamaları kapsamında Çocuk Hakları Birimi’nde çocuklarla buluştu. Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce de katılırken Büyükerşen, çocuklarla yeni yıl beklentilerini, ileride hangi meslekleri seçmek istediklerini ve kendisinden bir istekleri olup olmadığı gibi konularda sohbet ederek, yeni yıllarını kutladı.

Yeni yıl coşkusunun yaşandığı bir diğer nokta ise özel gereksinimli ailelerin çocuklarına ücretsiz okul öncesi eğitimi veren Es Çocuk Evi oldu. Miniklerle bir araya gelen Başkan Büyükerşen, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, çocukların yeni yıllarını kutladılar. Şarkılar ve danslar eşliğinde ortaya çok özel görüntülerin çıktığı buluşmada minikler de yeni yıl hakkındaki düşüncelerini paylaştılar.

Çocuklarla birlikte keyfili dakikalar geçiren Başkan Büyükerşen, yeni yılın çocuklara sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini, 2023 yılının tüm çocuklar için daha fazla gülebilecekleri, eğlenebilecekleri bir yıl olmasını temenni etti.

Büyükerşen, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız bu yılın ülkemize huzur, mutluluk ve bolluk getirmesini diliyorum. En büyük dileğim ise 2023 yılının çocuklarımızın yüzünün güleceği, yarınlara umutla bakabilecekleri bir yıl olmasıdır. Bu yılın sonunu hem Çocuk Hakları Birimimiz hem de Es Çocuk Evimizde onlarla geçirmek istedim. Hepsinin gözlerinden bir kez daha öpüyorum. Çocuklarımızın gelişimine katkı sunan tüm birimlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun." dedi.

Renkli buluşmalar çocuklarla çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.