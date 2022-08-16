Başkan Büyükakın’dan 17 Ağustos Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı mesajla 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diledi.KOCAELİ (İGFA) - Asrın en büyük felaketlerinden birisi olarak tarihe geçen 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, millet olarak yaşadığımız bu büyük acıyı asla unutmamamız gerektiğini vurgulayarak, “ Kocaeli’nin depreme ve her türlü afete hazır bir şehir olması için projeler üretiyoruz. Alacağımız derslerle ileride yeni acıların önüne geçilmesini sağlıyoruz” dedi.

Başkan Büyükakın mesajında, “Başta kentimiz olmak üzere, bölgemizde çok büyük can kayıplarına sebep olan Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, engelli olanlara da kolaylıklar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isterim’’ diye konuştu. Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti:

Allah milletimize bir daha böyle acılar göstermesin. Yerel yönetimlere ve yöneticilere düşen şehri korumak ve her türlü afetten korunmasını sağlamaktır. Bu amaçla bugün Kocaeli’miz, Büyükşehir Belediye’mizin yaptığı yatırımlarla ve çalışmalarla depreme çok daha hazırlıklı ve güvenli bir kent haline gelmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, GTÜ ve AFAD ile projeler geliştiriyoruz. Girişimlerimiz sonucunda AFAD tarafından afetle ilgili projelerde Kocaeli pilot il seçildi. ‘Kocaeli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması Projesi’, Türkiye’de ilk defa ilimizde uygulanacak ve diğer şehirlere örnek olacak.

Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojinin elverdiği her türlü tedbiri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Bu amaçla kentin dört bir yanına yerleştirdiğimiz ivme ölçerlerden sismoloji merkezine, simülasyon merkezimizdeki eğitimlerimizden kentsel dönüşüm çalışmalarımıza kadar pek çok dev projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz.

Sevgili hemşerilerim, bu önemli günde acılarımız hâlâ tazeliğini koruyor ve kelimelerin kifayetsiz kaldığını hissediyoruz.

Allah böylesi acıları bir daha yaşatmasın. 17 Ağustos Depremi’nde vefat etmiş olanlara Yüce Allah’tan rahmet, kalanlara ise başsağlığı diliyorum.”