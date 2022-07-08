Başkan Büyükakın: Yüzde 30 zam size helal olsun

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı öncesinde Büyükşehir personeliyle bir araya geldi. Bayram öncesi yapılan zam, personelde büyük coşku oluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir çalışanları ile bayramlaştı. Bayram öncesi yapılan zam ile büyük mutluluk yaşayan personel, Kongre Merkezinde düzenlenen Büyükşehir ailesinin bayramlaşma programına yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Büyükakın’ı alkışlar ve tezahüratlarla karşılayan personel ‘’Büyük başkan tezahüratları’’ ile mutluluğunu dile getirdi. Büyükşehir çalışanlarının yaktığı meşaleler, çalan davul zurnalar eşliğinde Kongre Merkezine giren ve bayramlaşma programında personele seslenen Başkan Büyükakın, “Sizlerle Kurban Bayramı için burada buluşmak ve bir arada olmak çok mutluluk verici. Bayram öncesi yaptığımız yüzde 30’luk zam ananızın ak sütü gibi hepinize helal olsun. Elimizden geldiğince yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bayramlaşma programına Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal, daire başkanları, şube müdürleri, iştiraklerin genel müdürleri ve personel katıldı. Büyükşehir olarak ‘büyük bir aile’ olduklarının altını çizen Başkan Büyükakın, bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve coşkusunu yaşadıklarını dile getirdi.