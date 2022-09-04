Başkan Büyükakın, Hacı Bektaş Veli'nin huzurunda

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anadolu'nun manevi mimarı, asırlardır sevgi ve hoşgörünün simgesi Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin huzuruna çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Nevşehir’de Anadolu’nun manevi mimarı, asırlardır sevgi ve hoşgörünün simgesi Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin huzuruna çıkan ve dua eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, canlarla da bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Hacı Bektaş ilçesine kazandırdığı Beştaşlar Tesisleri’nde inceleme de yapan Başkan Büyükakın, canların daha rahat konaklaması ve tesislerinden çok daha güzel faydalanması için bir dizi çalışmanın yapılacağını da açıkladı. “Hacı Bektaş’ta dualarla kurbanımızı kestik, canlarla paylaştık” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Lokmamıza icabet eden tüm dostlara teşekkür ederim. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun” dedi.

2005’ten bu zamana Cem Evleri ile birlikte Hacı Bektaş Veli’yi anma ziyaretleri düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Hacı Bektaş’a kazandırdığı ilk ve tek konaklama tesislerinde canları misafir etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren canlar, Başkan Büyükakın’a verdiği bu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. K

ocaeli’ndeki Cem Evleri’nin başkanlarının da yer aldığı birliktelikte, kesilen kurbanlardan ve yapılan yemeklerden Alevi vatandaşlara ikramda bulunan Başkan Büyükakın burada yaptığı konuşmada, “Burada sizlerle birlikte olmak, lokmaları yemek çok güzeldi. Allah ziyaretinizi ve dualarınızı kabul etsin” şeklinde konuştu.