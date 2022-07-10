Son Dakika

Başkan Büyükakın, engelli gencin yol isteğini yerine getirdi

Yerel 10.07.2022, 11:15
Başkan Büyükakın, engelli gencin yol isteğini yerine getirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye BaşkanI Tahir Büyükakın’ın talimatıyla İzmit ilçesi Durhasan Mahallesi’nde yolun bozuk olması nedeniyle akülü tekerlekli aracıyla dolaşamayan engelli gencin evinin bahçesi, kilitli parke taşıyla döşendi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolun bozuk olması nedeniyle akülü tekerlekli aracıyla dolaşamayan spina bifida hastası 17 yaşındaki engelli Aslıhan Efe için İzmit ilçesi Durhasan Mahallesi’ndeki evinin bahçesine kilitli parke taşı döşedi. İzmit Durhasan Mahallesi Solaklar mevkiinde yaşayan İbrahim ve Nurcan Efe’nin iki kızından biri olan spina bifida hastası 17 yaşındaki engelli Aslıhan Efe, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Çiftçi Şenliği’nde kendisiyle yakından ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dan, akülü aracıyla dolaşmakta zorlandığı evinin bahçesindeki bozuk yolun yapılmasını istedi.

EKİPLER, ASLIHAN İÇİN SEFERBER OLDU

Başkan Büyükakın, Aslıhan’ın talebini kırmayarak, yolun yapılması için Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na talimat verdi. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü A Takımı ekipleri, söz konusu yolda keşif yaptı. Daha sonra hummalı çalışma sonucu ekipler, temizledikleri toprak yola kilitli parke taşı ve bordür döşeyerek, Aslıhan’ın tekerlekli sandalyesiyle rahatlıkla dolaşabilmesini sağladı. Evinin önüne kadar parkeyle kaplanan yolu gören Efe, çalışmanın bayram öncesinde tamamlanmasından dolayı büyük sevinç yaşadı.

“YENİ YOLDA ARTIK RAHATÇA GEZEBİLECEĞİM”

Namık Kemal Anadolu Lisesine kayıtlı olan ve milli eğitim müdürlüğünce öğretmen gönderilerek evde eğitim alan 11. sınıf öğrencisi Aslıhan Efe, yolun toprak ve bozuk olması nedeniyle evinin bahçesinde dolaşmakta zorluk çektiğini söyledi. Özellikle yağışlı havalarda dışarıya hiç çıkamadığını belirten Efe, evde oturmaktan çok sıkıldığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan yolun yapılmasını istediğini dile getirdi.

ASLIHAN: “ÇOK MUTLU OLDUM”

Başkanın kendisini kırmayarak yolu yaptırdığını ve şimdi akülü aracıyla gezip rahat bir şekilde dolaşabileceğini anlatan Aslıhan Efe, duyduğu sevinci dile getirerek, “Çok mutlu oldum. Yeni yolda artık rahatça gezebileceğim. Başkanımıza teşekkür ediyorum ve bayramını kutluyorum” dedi. Akülü aracıyla yeni yapılan yolda gezinirken mutluluğu yüzüne yansıyan Aslıhan Efe, Başkan Büyükakın’ı bahçesine çay içmeye davet etti.

“BİZİM İÇİN GÜZEL BİR BAYRAM HEDİYESİ OLDU”

Anne Nurcan Efe ise kızının doğuştan spina bifida hastası olduğunu ve beyninde biriken sıvının tahliye edilmesi için şant cihazı yerleştirildiğini belirtti. Ayrıca skolyoz hastalığı nedeniyle ağır bir ameliyat geçiren kızının, kronik böbrek rahatsızlığının da bulunduğunu ve sürekli tedavi uygulandığını aktaran Efe, şöyle konuştu; “Kızım, engelinden dolayı akülü tekerlekli araca bağımlı olarak yaşıyor. Konuşmakta güçlük çekiyor. Evimizin bahçesindeki toprak yol bozuk olduğu için dışarıya çıkamıyordu. Yağmur yağdığında, kapının önüne kadar çamur oluyordu. Aslıhan içeride çok çabuk sıkılıyor ve hep dışarda olmak, dolaşmak istiyordu. Zaten pandemide evden hiç çıkamadı. Tahir Büyükakın Başkanımızdan Allah razı olsun, bizi kırmadı. Yolu yaptırdı. Kendisine hassasiyeti için çok teşekkür ediyorum. Kızım, bu bayram daha bir güzel gezecek. Bizim için güzel bir Kurban Bayramı hediyesi oldu yolun yapılması.”

“BAŞKANIMIZA, DUYARLILIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Doğduğundan beri hastalığıyla mücadelesinde sürekli Aslıhan’ın yanında olan ve kendisine destek veren halası Neslihan Efe de yeğeninin hayata tutunabilmesi için hep birlikte mücadele ettiklerini söyledi. Köyde yaşamanın Aslıhan için bir avantaj olduğunu ifade eden Neslihan Efe, “Çevremizdeki insanlarla iletişim açısından, Aslıhan çok şanslı bir çocuk. Çünkü herkes onu sarıp sarmalıyor, seviyor ve kucaklıyor. Bu ona moral veriyor. Aslıhan çok sosyal bir çocuk olduğu için daha fazla gezmek, daha çok insanları burada misafir etmek istiyor. Daha fazla iletişim içinde olmak istiyor. Bizim de en büyük çabamız, onu bu sosyalleşme çabasından mahrum bırakmamak. Sağ olsun, Tahir Büyükakın Başkanımız bu konuda o kadar duyarlı ki, Aslıhan’ın isteğini hemen yerine getirdi. Burada hummalı bir çalışma vardı. A Takımı gerçekten çok titiz çalışıyor. Hava muhalefetine rağmen, yolu bayram öncesine yetiştirdiler. Aslıhan, bayramda burada misafirlerini ağırlayacak. Başkanınızı da bekliyoruz. Gerçekten çok mutlu olduk Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
19
gök gürültülü hafif yağmurlu
Namaz Vakti 10 Temmuz 2022
İmsak 03:38
Güneş 05:34
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:45
Yatsı 22:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31