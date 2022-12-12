Başkan Büyükakın, Darıca'daki projeleri yerinde inceledi

Kocaeli'nin 350 farklı noktasında çalışma olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca ilçesinde üç ayrı projenin geldiği son durumu yerinde incelediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Lokman Hekim ve Atatürk Caddesi’ndeki üst yapı çalışmalarının yanı sıra Nenehatun - Sırasöğütler Deresi çevresindeki yeşil alan ve park düzenlemesini yerinde inceledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da yer aldığı incelemelerde, “Darıca’mızı nakış gibi işliyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Şehrimizin 350 farklı noktasında ekiplerimiz çalışıyorlar. Biz de onları zaman zaman ziyaret ederek hem moral veriyoruz, hem de çalışmalarını denetlemiş oluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerden vatandaşımızın memnuniyetini görüyoruz. Durmadan çalışmaya hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

“CADDELERİMİZİ DAHA RAHAT VE KONFORLU HALE GETİRİYORUZ”

İncelemeler sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Darıca Lokman Hekim Caddesi’nde altyapı ve asfalt işini tamamladık. Kaldırımları minel parke ile yeniliyoruz. 91 adet aydınlatma direği diktik. Son kat aşınma asfaltı ile projeyi tamamlayacağız. Bu çalışmanı yatırım bedeli 11 milyon TL’dir. Tabi bununla birlikte caddelerimizi daha rahat ve konforlu hale getiriyoruz. Yine Darıca Atatürk Caddesi’nde altyapı çalışmalarını tamamladık. 12 bin 500 ton asfalt serimi yapacağız. Bunun da yatırım tutarı 12 milyon TL’dir” bilgisini verdi.

Aynı zamanda çalışmalarda asfalt serimi yapan Başkan Büyükakın, çalışanlarla yakından ilgilenerek kolaylıklar diledi ve emekleri için teşekkür etti.