Başkan Büyükakın: Algılar gerçeğin önüne geçiyor

Almanya Başkonsolosu Regenbrecht’i ağırlayan Başkan Büyükakın, Türkiye’nin terörle mücadelesi başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht’i makamında konuk etti. İki ülke ilişkilerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok konunun ele alındığı görüşmede, Almanya ile Türkiye’nin tarihten gelen yakın işbirliklerinin yanı sıra Almanya’da çok fazla Türk vatandaşının yaşamasından dolayı, “İki ülke arasında her alanda ilişkilerimizi en üst düzeyde tutmamız lazım” diyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli açısından şehrimiz Türkiye’nin sanayisi en gelişmiş şehri olduğu için kentimizde birçok Alman sermayeli firma var. Almanya ile şehrimizin ticari ilişkilerini daha da geliştirmek ve yeni yatırımlar için elimizden gelen tüm imkânlarla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ALMAN BAŞKONSOLOS, BÜYÜKAKIN’I FUARA DAVET ETTİ

Başkonsolos Regenbrecht ise “Türkiye’ye geldiğimden beri ilk il dışı resmi ziyaretimi Kocaeli’ne yapıyorum” diyerek şunları söyledi: “Bu benim açımdan çok önemli. İki ülke arasındaki yakın ilişkileri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerle işbirliklerimizi artırmak da istiyoruz. Birde şehrinizin ticari yönü çok gelişmiş olduğu için Alman firmalarının katılacağı ticaret fuarını da eylül ayında Kocaeli’de yapmayı düşünüyoruz. Sizleri de düzenleyeceğimiz fuarımızda görmekten memnuniyet duyarız.”

ÇOK BÜYÜK BİR ÇEVRE PROJESİ

Konuk Başkonsolos Johannes Regenbrecht’a ziyaretlerinden ve davetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükakın, “İki ülke arasında ticari, kültürel, çevre, yenilenebilir enerji gibi birçok alanda işbirliklerin artmasını istiyoruz. Çevre konusunda özellikle İzmit Körfez’inin doğu ucunda yer alan çamurun alınması için çalışıyoruz. Bakanlıklarımızla hayata geçireceğimiz çamur temizleme projesi, çok büyük bir çevre projesidir. Marmara Denizinde yaşanan müsilaj konusu başta olmak üzere arıtmada çalışmalarında da Kocaeli çok önemli bir seviyededir” diye konuştu.

DOĞRU BİLGİ AKIŞININ SAĞLANMASI

Marmara Belediyeler Birliği’nin misyonundan ve çalışmalarından da bahseden Başkan Büyükakın, Türkiye’de belediyecilik alanında doğru bilgi akışının sağlanması için gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da konuk Başkonsolosa ifade etti. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Ulusal Heyeti Başkanlığı görevinden de bahseden Başkan Büyükakın, Türkiye’nin terörle mücadelesi başta olmak üzere, yerel yönetimlerin AB ilişkilerine kadar birçok konu hakkında Regenbrecht ile görüş alışverişinde bulundu. Başkan Büyükakın son olarak, “Algılar gerçeğin önüne geçiyor ve dünya zaman kaybediyor. Dünya için gerçeğin ve doğrunun peşinden gidilmesi elzemdir” şeklinde konuştu.