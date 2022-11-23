Başkan Böcek Akseki’de muhtarları dinledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akseki’de muhtarlarla biraraya gelerek, sorun, talep ve önerilerini dinledi.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akseki ilçesini ziyaret etti. Aksekili muhtarlarla ilk olarak kahvaltıda bir araya gelen Başkan Böcek, ardından belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Böcek, 51 mahallenin bulunduğu Akseki’ye yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili muhtarlarla görüş alış verişinde bulundu.

Akseki'ye Toplam 160 Milyonluk Yatırım

Göreve geldiklerinden itibaren Akseki’ye 82 milyon TL’lik alt yapı yatırımı yaptıklarını anlatan Başkan Muhittin Böcek, “Görev süremizin sonuna kadar Akseki’ye yapacağımız 78 milyon TL’lik yatırım daha var. Toplamda Akseki’ye 160 milyon liralık alt yapı yatırımı yapmış olacağız. Akseki’nin nüfusu az diye, az yatırım yapmıyoruz. Kat kat yatırım yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden hizmet ediyoruz. Seçim öncesinde ne söylediysek tamamını yerine getiriyoruz. Her şeye rağmen geçmiş döneminin borçlarını ödüyoruz. Borç edebiyatı yapmıyoruz, ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz” diye konuştu.

Güzel Günler İçin Çalışıyoruz

Yerelden kalkınmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Yerelden kalkınarak, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, gençlerin hayata umutla bakacağı, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında daha aydınlık daha mutlu, özgürce yaşayacağımız güzel günler için çalışıyoruz. Birlik beraberlik içinde Antalya’nın tamamına hizmetlerimizi götürüyor. Azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Esnafı Ziyaret Etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantının ardından ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla sohbet eden Başkan Muhittin Böcek, bol kazançlar diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür’ü de makamında ziyaret ederek, ilçenin sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Başkan Böcek, Akseki CHP İlçe Başkanlığı ve İYİ Parti İlçe Başkanlığı’na da ziyarette bulunarak, partililerle bir araya geldi.

Kadın Muhtara Ziyaret

Gittiği her ilçede pozitif ayrımcılık yaparak bir kadın muhtarı ziyaret geleneğini de sürdüren Başkan Muhittin Böcek, Akseki Belenalan Mahalle Muhtarı Havva Arıcı'yı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Akseki'de düğmeli evleri de inceleyen Başkan Böcek, karşılaştığı Alman turist grubuyla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.