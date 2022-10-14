Başkan Beyazgül alt yapı çalışmalarını inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye ilçesine bağlı Asya ve Osmanlı Mahallelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyyübiye ilçesi sınırlarında bulunan Asya ve Osmanlı Mahallelerinde sürdürülen alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Beyazgül bir bölümü asfaltlanan yolun kalan kısmının da zemin sağlamlaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa sürede asfaltlanması talimatını verdi.

İlgili daire başkanları ve teknik ekibiyle birlikte Şanlıurfa’nın dört bir yanında devam eden çalışmaları sürekli sahada takip eden ve incelemelerde bulunan Başkan Beyazgül’e mahalle muhtarları da eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi Asya Mahallesi’nin ardından yüksek gerilim hattı altındaki 150 bağımsız yapının kamulaştırılmasıyla Osmanlı Mahallesinde de toplamda 30 metre genişliğinde yeni bir yolu daha ulaşım ağına eklemiş olacak.

Eyyübiye ilçesinin çehresini değiştiren ve geleceğin Eyyübiye’sini inşa etmek için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilçede hayata geçirdiği projelerle mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.