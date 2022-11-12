Başkan Altay jüri üyeleriyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya tarihine iz bırakacak “Konya Alaeddin Tepesi 2. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması”nın jüri üyeleriyle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Konya Alaeddin Tepesi 2. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması”nın jüri değerlendirmesi yapılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında başlatılan yarışmaya başvuru yapan eserlerin değerlendirmesini yapan jüri üyeleriyle bir araya gelerek eserleri inceledi.

Konya tarihine iz bırakacak çok önemli bir yarışma düzenlediklerini belirten Başkan Altay, amaçlarının Alaaddin Tepesi’nin tarihi dokusuyla yeniden şehrin odağı haline gelmesi olduğunu söyledi. Başkan Altay, jüri üyelerine ve yarışmaya katılan herkese teşekkür etti.

“Konya Alaeddin Tepesi 2. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması” ile Alaaddin Tepesi, 2. Kılıçarslan Köşkü ve arkeolojik alanı korunması, tarihi ve kültürel geçmişin ön plana çıkartılarak şehir merkeziyle buluşturulması hedefleniyor.

Yarışmanın sonuçları Mart ayında açıklanacak.