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Başkan Altay İsveç ve Karadağ’dan heyetlerle buluştu

Yerel 18.12.2022, 13:00
Başkan Altay İsveç ve Karadağ’dan heyetlerle buluştu

Konya’da bulunan İsveç Ankara Büyükelçisi Björn Staffan Mikael Herrström ile Karadağ Rožaje İslam Birliği Başkanı Ernad Ramovic, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Ülkeler ve şehirler arası işbirliğin konuşulduğu ziyarette konuklar, Konya Tanıtım Merkezi’ni de gezdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya’da bulunan farklı ülkelerden heyetlerle temaslarda bulunuyor.

İSVEÇ’İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BAŞKAN ALTAY’I ZİYARET ETTİ

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Björn Staffan Mikael Herrström ve eşi Karin Herrström Başkan Altay’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, “Konya en yoğun gününü yaşıyor. Aynı zamanda en önemli gün. Bu akşam yapılacak törenlerle Şeb-i Arus törenlerini tamamlamış olacağız. Şehrimizi ziyaretiniz için çok teşekkür ederim.” dedi.

İsveç Ankara Büyükelçisi Herrström de daveti dolayısıyla Başkan Altay’a teşekkür ederek, “Böyle önemli bir günde tekrar Konya’ya gelmek benim için büyük onur. Şeb-i Arus’u daha önceden duymuştum ama geçen yıl gelemedim. Sizin ziyaretinizden sonra artık gelmem ve bu güzel etkinliği görmem gerekiyor diye düşündüm. Böyle yoğun bir günde bizleri ağırladığınız için, vakit ayırdığınız için çok minnettarım.” diye konuştu.

Taş Bina’da bulunan Konya Tanıtım Merkezi’ni de gezen Herrström ve eşi Karin Herrström, Konya’nın tarihi hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN ALTAY KARADAĞ’DAN GELEN HEYETİ AĞIRLADI

Başkan Altay’a bir diğer ziyaret de Karadağ’dan geldi. Karadağ Rožaje İslam Birliği Başkanı Ernad Ramovic ve beraberindeki heyet Taş Bina’da Başkan Altay’ı ziyaret etti. Misafirleri Konya’da ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Başkan Altay, Karadağlı heyete teşekkür etti.

Konya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezdiklerini ve çok beğendiklerini belirten Karadağ Rožaje İslam Birliği Başkanı Ramovic de, “Konya cennet gibi bir yer. Konya’daki merkezi yerleri gezdik. Konya’nın nasıl büyüyüp, geliştiğini gördük. Ve sizin eserlerinizi gördük, hayran kaldık açıkçası. Belediye başkanlarımızın sizin eserlerinizi görüp, kendi şehirleri için bir şeyler yapmaya çalışacaklarını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Misafirler ziyaretin sonunda Konya Tanıtım Merkezi’ni gezerek bilgi aldı.

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