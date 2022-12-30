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Başkan Altay: “2022’de yol çalışmalarına 1 milyar 325 milyon TL harcadık”

Yerel 30.12.2022, 11:30
Başkan Altay: “2022’de yol çalışmalarına 1 milyar 325 milyon TL harcadık”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçede sorumluluk alanlarındaki bölgelerde yol altyapısını güçlendirmek için 2022 yılında da yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, son bir yılda Konya genelinde yol çalışmalarına harcanan tutarın 1 milyar 325 milyon lira olduğunu söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 31 ilçedeki sorumluluk alanlarında yol altyapısını güçlendirmek için yoğun mesai harcadı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yalnızca şehir merkezinde değil, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna giren tüm ilçe merkezlerinde ve kırsal mahallelerde yol kalitesini en iyi noktaya taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Konya’nın 42 bin kilometrekarelik alanıyla Türkiye’nin en geniş topraklarına sahip olduğunu anımsatan Başkan Altay, “Biz de böyle büyük bir coğrafyada şehrimizi her alanda kalkındırmak için gayret gösteriyoruz. Sadece 2022 yılında hedeflediğimiz 600 kilometre mahalle yolunu tamamladık elhamdülillah. Bu dönemde mahalle yollarına ayırdığımız kaynak tam 540 milyon lirayı buldu. Böylelikle göreve geldiğimiz günden bu yana 1.897 kilometre mahalle yolunu şehrimize kazandırmış olduk. Güzel Konya’mızın ulaşım ağını genişletmek için geride bıraktığımız son dört yılda mahalle yollarına ayırdığımız bütçe ise 1 milyar liraya yaklaştı.” diye konuştu.

MAHALLE YOLU, SICAK ASFAT, BORDÜR-PARKEYE BUGÜNE KADAR 2 MİLYAR TL HARCANDI

Konya genelinde hayata geçirdikleri sıcak asfalt çalışmalarıyla yolların kalitesini ve konforunu artırdıklarını da kaydeden Başkan Altay, “Geride bıraktığımız yıl şehrimizde 408 bin 257 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. Yine son bir yılda ilçelerimizde ve mahallelerimizde 2 milyon metrekareyi aşkın parke ve bordür çalışması gerçekleştirdik. Yapılan tüm çalışmaları baz aldığımızda sadece 2022 yılında sorumluluğumuzdaki yolların altyapısına ayırdığımız kaynak 1 milyar 325 milyon lirayı buldu. Mahalle yolları, sıcak asfalt, parke ve bordür çalışmalarıyla sadece Konya’mızın ulaşımı için göreve geldiğimiz günden bu yana harcadığımız miktar ise 2 milyar 69 milyon liraya ulaşmış durumda. En büyük amacımız şehrimizi dünyada hak ettiği seviyeye getirmek. Bu hedefimize ulaşmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Tüm gayretlerimiz Konya’mızın yarınlarının daha güzel olması için.” ifadelerini kullandı.

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