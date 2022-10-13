Başkan Aktaş: Beşyol'da hak sahipleri ile yüzde 72 anlaşıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Beşyol’daki 70 bin metrekarelik alanda 6 aydır devam eden çalışmalarda hak sahiplerinin yüzde 72’si ile anlaşma sağlandığını, kalan kısmı ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında yapıldı.

Meclis maddeleri öncesinde siyasi parti grup başkanlarına söz veren Başkan Aktaş, gündeme getirilen Beşyol Kentsel Dönüşümü ile ilgili değerlendirme için de Genel Sekreter Ulaş Akhan’a söz hakkı verdi. Beşyol’da 11 bin metrekarelik alanda büyük bir kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını dile getiren Akhan, proje kapsamında yapılan binaların yüzde 70’inin uzlaşma sağlanan vatandaşlara verildiğini belirtti. Halen yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda görüşmelerin 6 aydır devam ettiğini ifade eden Akhan, bu alan üzerindeki hak sahiplerinin yüzde 72'siyle uzlaşma sağlandığını, kalan hisse paylarıyla alakalı vatandaşlara teklifler sunulduğunu kaydetti. Bölgenin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayıyla riskli alanı ilan edildiğini hatırlatan Akhan, “Bu alan içerisinde üçte ikilik çoğunluk sağlandıktan sonra, uzlaşma sağlanamayan vatandaşların hisseleri ‘yine sadece o bölgedeki hisse sahibi vatandaşların girebileceği bir ihale ile’ satışa sunuluyor. Süreç, mevzuata uygun şekilde yürütülüyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kentsel dönüşüm veya eskimiş bir binayı yıkmanın irade istediğini söyledi. Bursa’da yapılaşmanın yoğun olduğu, dönüşmesi gereken çok bina bulunduğu konusunda sürekli bir hayıflanma yaşandığını ifade eden Başkan Aktaş, çözümle alakalı kimsenin bir şey söylemediğini ve yapmadığını kaydetti.

Dönüşüm çalışmalarının kural ve kaideler çerçevesinde, hukuka uygun olarak gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Hiçbir vatandaşımızın kılına zarar gelsin istemem. Yalnız kusura bakmayın, 30 sene önce kaçak yaptığınız 3 binaya karşın 3 sıfır bina isterseniz, bizim bu kentsel dönüşümü gerçekleştirmemiz mümkün değil. Bu noktada en opsiyonel davranışımızı, tavrımızı ortaya koyarız. Nihayetinde bu para benim değil, milletin parası, milletin emaneti. Kimseye haksızlık, hukuksuzluk yapmamız mümkün değil. Vatandaşları yanlış yönlendirmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum. Bugün yıllardır konuşulan veya yapılamayan Hanlar Bölgesi’ndeki dönüşüm, bu irade ile yapılmıştır. Yine Çelik Palas’ın arka tarafındaki dönüşümü bu irade yapmıştır. Tekrar söylüyorum; sıkıntılıdır, kentsel dönüşümlerde vatandaşın beklentileri yüksektir. Beklentilere en üst seviyede cevap vermek adına, elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor ve taşın altına elimizi sokuyoruz” dedi.