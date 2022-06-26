Bartın Valisi yağmurdan zarar gören yerleri inceledi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, etkisini aralıklarla devam ettiren sağanak yağış nedeniyle ilk olarak Orduyeri Mahallesi Kaynarca mevkiinde isnat duvarları çöken binaların çevresinde incelemelerde bulundu.

BARTIN (İGFA) - Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Arslan, yağış dolayısıyla gelen çağrıların yoğunluğu ve hizmet binasında devam eden bakım-onarım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Vali Arslan, talimatı doğrultusunda Vali Yardımcısı Miraç Akbulut başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezinde şiddetli yağmur ve fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı alınması gereken tedbirlere yönelik gerçekleştirilen toplantıda ilimizdeki son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

İncelemelerine Kozcağız ve Kirazlık Barajlarıyla devam ederek barajların teknik özellikleri, bakımı, kontrolü, güvenliği ve doluluk oranları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Arslan, akabinde İnkum’da incelemelerde bulundu.