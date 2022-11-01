Bandırma’da trafik sıkışıklığına neşter vuracak yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen “Bandırma Girişi Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları”nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma ve bölgenin trafik sorununu ortadan kaldıran kavşak ve bağlantı yollarının Balıkesir’e hayırlı olmasını dileyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve hükümetin destekleriyle büyük yatırımlara imza attıklarını belirterek “Türkiye Yüzyılı vizyonunda, biz de varız.” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Nisan 2018’de ihaleye çıkılan 2019 yılında ise temelleri atılan “Bandırma Girişi Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları”nın açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Erdek’e geçiş güzergâhında yer alan ve Marmara Denizi’nde en büyük ikinci limanı barındıran bu nedenle her geçen gün trafik yoğunluğunda artışın meydana geldiği Bandırma’da bu sorunu ortadan kaldıran Bandırma Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları; 2,75 kilometre uzunluğunda 2x2 şeritli bölünmüş yol ile 6,1 kilometre uzunluğunda 1x1 bağlantı yolu olarak projelendirildi. Projede; iki adet 395 metre uzunluğunda Bandırma Giriş Kavşağı Köprüsü, iki adet 35 metre uzunluğunda Devlet Demiryolları üstgeçit köprüsü, iki adet 30,5 metre uzunluğunda altgeçit ve bir yaya altgeçidi bulunuyor. Mevcut yolda bulunan iki sinyalizasyonlu hemzemin kavşağın kaldırılarak bu noktalara farklı seviyeli köprülü kavşakların yapıldığı yeni projeyle trafik yoğunluğuna bağlı kazaların önlenmesi, transit trafik ve şehir içi trafiğin rahatlatılması ve seyahat süresinin kısaltılması hedefleniyor.

“TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNDA BİZ DE VARIZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir’imiz, komşu illerimiz ve özelde de Bandırma’mızın ulaşım sorununu, muhteşem bir katlı kavşak projesine dönüştürmüş olmanın gururunu yaşıyoruz. Açılışını yaptığımız “Bandırma Girişi Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları” projesi şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Sayın Bakanım Adil Karaismailoğlu’na teşekkür ediyorum, bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemedi. Balıkesir'imizde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetimizin destekleriyle büyük yatırımlara imza atıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunda; Balıkesir olarak biz de varız. Böyle bir eseri şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Hayırlı olsun.” dedi.

“KARAYOLU YATIRIMLARIMIZ GÜVENLE HİZMET VERİYOR”

Proje ilgili detayları veren Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, bölgeden her gün ortalama 26 bin aracın geçiş yaptığını ifade ederek “Trafiğin her geçen gün arttığı bu bölgede, ulaşımda köprülü kavşaklar aracılığıyla kesintisiz akışın sağlanması önem taşımaktadır. Ülkemizde trafik akışını düzenli olarak kontrol ediyor, yoğunluğun yaşandığı kesimlerde projelendirdiğimiz karayolu yatırımlarımızın vatandaşlarımıza güvenle, konforla hizmet etmesini sağlıyoruz.” dedi.

“TÜM BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR HİZMET”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı “Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak eserleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.” derken Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise “Bugün sadece Bandırmamız için değil tüm bölgemiz için önemli bir hizmetin açılışını yapıyoruz. Köprülü kavşak ve bağlantı yollarının özellikle son 6 aylık dönemde hızlı bir iş çalışmayla neticelenmesinden memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 10 KAT ARTTI

Balıkesir’in yatırımlardan hak ettiği payı aldığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Son 20 yılda Balıkesir’e 24 milyar 190 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık. 70 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 10 kat artırarak 690 kilometreye ulaştırdık. Balıkesir’i Bursa, İzmir ve Manisa’ya bağladık. Yapımı devam eden 16 karayolu projemizin de toplam miktarı 4 milyar 738 milyonu bulmaktadır. Bugün Bandırma’nın yükünü hafifletecek şehrimize yakışır Bandırma Girişi Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yollarını hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sanayi ve ticarette önemli bir merkez olan Bandırma’yı yatırımlarımızla güçlendiriyoruz. Bandırma Girişi Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları ile kesintisiz, konforlu ve güvenli ulaşım tesis ediyoruz. Hayırlı olsun Balıkesir.” açıklamasında bulundu.

“1 YILDA 150 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ”

Hizmete sunulan kavşak ile zaman ve akaryakıttan yılda 150 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirten Bakan Karaismailoğlu “Bugün hizmetinize sunmaktan büyük memnuniyet duyduğumuz çalışmamızda, 3 kilometre uzunluğunda köprülü kavşağı; 2’şer şeritli, bölümlü ve sıcak kaplamalı olarak tamamladık. Bandırma’nın transit ve şehir içi araç Trafik konforunu sağlıyoruz. Ulaşım süresi, 10 dakikadan 2 dakikanın altına inecektir. Projemizin hayata geçmesiyle 1 yılda zamandan 137 milyon lira, akaryakıttan 13 milyon lira olmak üzere toplam 150 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca 2 bin 550 ton karbon salınımı azalacak ve çevremizi korumaya devem edeceğiz.” dedi.