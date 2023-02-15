Bandırma'dan afet bölgesine çadır desteği

Bandırma Belediyesi, yıkıcı depremlerden sonra Adıyaman’da ortaya çıkan barınma ihtiyacına 150 adet büyük boy çadırla yanıt verdi.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediyesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından başlattığı yardım seferberliğini afet bölgesinde sürdürüyor.

Bandırma Belediyesi personelinden oluşan ekip depremin yaralarını sarmaya çalışırken Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun da yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve ekibi, yıkımın en yüksek olduğu illerin başında gelen Adıyaman’da çalışmalara destek veriyor.

İlk olarak Adıyaman’a bağlı Gölbaşı İlçesi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, burada bir dizi açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Afet bölgesinin her noktasındayız. Yaşanılan büyük deprem felaketi sadece şehir merkezleri ve ilçelerde büyük yıkıma neden olmadı, aynı zamanda köylerde de ağır hasarlara yol açtı. Zorlu kış koşulları altında ekiplerimiz büyük bir gayretle yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Yardım eli uzatmadığımız yer kalmayacak,” dedi.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Besni Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralı vatandaşları ve yakınlarını da ziyaret ettikten sonra, CHP Adıyaman afet koordinatörleri olarak görevlendirilen Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve Muğla Milletvekili Mürsel Alban ile birlikte yardım malzemelerinin depolandığı alanda bizzat çalışmalara katıldı.