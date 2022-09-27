Balkan Şampiyonası’nda Sakarya farkı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo sporcuları, Milli Takım bünyesinde katıldıkları Minikler Judo Balkan Şampiyonası’nda üç farklı kategoride derece elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Judo sporcuları, Bosna Hersek’te düzenlenen Minikler Judo Balkan Şampiyonası’nda arka arkaya önemli dereceler elde etti.

Balkan ülkelerinin tamamından sporcuların katıldığı şampiyonada, Yağmur İpek Akçay 36 kg’da Balkan Şampiyonu olurken, 44 kg’da Nehir Civelek ikinci, 32 kg’da Ravzanur Doğrul ise şampiyonayı üçüncü tamamladı. Milli Takım bünyesinde mindere çıkan sporcular, elde ettikleri derecelerle takdir topladı.

Şampiyona öncesi yoğun bir antrenman süreci geçirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Judo Antrenörü Mehmet Şen, “Şampiyonaya Büyükşehir Belediyesi olarak toplamda 3 sporcumuzu gönderdik. Bu 3 sporcumuzun da Milli Takım bünyesinde derece elde etmiş olması hepimizi gururlandırdı. Bizler sporcularımızla birlikte şampiyona öncesi yoğun bir antrenman süreci geçirdik. Sporcularımız söylediğimiz her şeyi eksiksiz bir şekilde uyguladılar ve bu disipline bağlı kaldılar. Bundan sonraki süreçte de antrenmanlarımıza eksik bir şekilde devam ederek, daha güzel başarılarla şehrimizi gururlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.