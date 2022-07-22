Balıkesir’in şanlı tarihi ölümsüzleşecek

Balıkesir Valiliğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğü müze çalışmaları değerlendirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Vali Şıldak başkanlığında yapılan toplantıda Kuva-yi Milliye Müzesinin restorasyonu ile Eski Balıkesir Lisesinin Arkeoloji, Etnografya ve Eğitim Tarihi Müzesi olarak restore edilerek düzenlenmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Valilik Kocaseyit Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Şıldak’ın yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak, Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürü Aylin Kırlangıç, Kuva-yi Milliye Müzesi Müdürü Aytekin Yılmaz, proje firması yetkilileri ve uzmanlar katıldı.

Balıkesir’in köklü geçmişe sahip tarihini yenilenen yüzüyle gelecek nesillere aktaracak müze projeleri hakkında bilgi alan Vali Şıldak, müzelerin şehrin cazibe merkezleri arasında yer alacağını söyledi. Şıldak, Kuva-yi Milliye ateşinin yakıldığı, tarihinde bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış Balıkesir’in tarihi değerlerini ziyaretçileri ile buluşturacak ve yaşatacak bu çalışmaların çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Restorasyon çalışmalarıyla tarihi katmanların yer alacağı müzelerde Balıkesir’in eğitim tarihi, tarihsel mimari öğeler, gastronomideki tarihsel zenginlikler, Kuva-yi Milliye kahramanları, fauna ve floralar, savaş temalı salonlar, Klasik- Helenistik- Arkaik- Prehistorik Dönem eserleri, sinevizyon odası, çocuk atölyeleri ve kitap kafe yer alması planlanıyor.