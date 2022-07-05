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Balıkesir’i uluslararası arenaya taşıyor

Yerel 05.07.2022, 09:35
Balıkesir’i uluslararası arenaya taşıyor

Balıkesir’in coğrafi işaretli pullusu, 50 çeşit peyniri, yağcı bedir halısı, yöresel ürünleri ve kültürü Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da tanıtıldı. Belgrad’a tanıtım çıkarması yapan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, “Farklı inanış ve kültürlerin ortak buluşma noktası Balıkesir’imizi bir marka şehre dönüştürme yolunda emin adımlar ile uluslararası arenadaki yerimizi aldık” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinin katkılarıyla düzenlenen etkinliklerde Balıkesir’in tanıtımını gerçekleştiren AK Parti Balıkesir Milletveki Mutlu Aydemir Belgrad’da turizm ve tanıtım çıkarması yaptı. Belgrad’da gerçekleşen tanıtım programında Balıkesir’imize has zeytinimiz, peynir ve diğer ürünlerimizin ikramıyla “Gastronomi Atlası” ve “50 Peynirli Şehir” kitabımızla , Yağcı Bedir Halısı, şehrimize özgü kadınlarımızın el emeği işleri Balıkesir Pullusunun tanıtımıyla lansmanda Balıkesir’imize ait değerlerimiz göz kamaştırdı. Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir açıklamasında, “Geçtiğimiz Aralık ayında Meclis Başkamız Prof. Dr. Mustafa Şentop ile gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde yaptığımız görüşmeler sonrası Balıkesir ve Sırbistan arasında köprü kuruyoruz. Niş Belediye Başkanı Dragana Sotirovski ve Başkan yardımcıları ile çok değerli görüşmeler gerçekleştirdik.

“KARDEŞ ŞEHİR” OLMA YOLUNDA

Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş, Meclis üyemiz İbrahim İlhan, Balmek Müdürümüz Seda Kaplan ve heyetimizle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ile Niş Belediyesinin “Kardeş Şehir” olma yolunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın iyi niyet mektubunu kendilerine verirken Balıkesir’imizin eşsiz doğası ve kültür hazinesini anlatarak kendilerini Şehrimize davetimizi gerçekleştirdik. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emekleri bulunan Belgrad Büyükelçimiz Hami Aksoy ve kıymetli eşleri Canan Aksoy hanımefendiye destekleri için çok teşekkür ederim.” Dedi.

COĞRAFİ İŞARETLİ BALIKESİR PULLUSU BELGRAD’DA!

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir daha önce coğrafi işaret kazandırdıkları “Balıkesir Pullusu” başta olmak üzere Emine Erdoğan hanımefendinin desteklediği Balıkesir hanımlarının el emeği olan özel ürünlerin uluslararası alanda da tanıtımına devam etti.

AYDEMİR’İN HEYETLE BERABER YOĞUN TEMPOSU SES GETİRDİ

Milletvekili Aydemir; Balıkesir’imize özgü ürünler Sırp basının ilgi odağı olurken kültür elçisi olarak ilettiğimiz iyi niyet mektubumuzla da şehrimizin adını sınır ötesine taşırken, Dost ve kardeş ülkelerin Büyükelçileri ve misyon şeflerinin  şehrimize ilgisi bizleri mutlu etti. Sahip olduğu eşsiz zenginliklerle ülkemizin en güzel şehirlerinden, tarih ve kültürün yaşamla birleştiği, farklı inanış ve kültürlerin ortak buluşma noktası Balıkesir’imizi bir marka şehre dönüştürme yolunda emin adımlar İle uluslararası arenadaki yerimizi aldık.Balıkesir’in  yemyeşil ve tertemiz doğasından gelen meşhur Kelle Peyniri, tam yağlı yoğurdu, tereyağı, coğrafi işaretli Susurluk Ayranı ve nice özgün lezzeti, yerinde deneyimlemelerini tavsiye ederek Balıkesir’in aynı zamanda bir “gastronomi şehri “ olduğunu belirttik.

CENNET ŞEHRİMİZİN ÜNÜ SINIRLARI AŞTI!

Balıkesirin ülke ve yurtdışında turizm alanında da hakettiği değeri alması adına sıkı çalışmalarına Belgrad Niş’i de ekleyen Aydemir kardeş şehir olma yolunda ilerledikleri Niş Belediye Başkanı Dragana Sotirovski’yi ziyaretinde iyi niyet mektubu İle  kültürel,doğal ve tarihi mirasa sahip çıkacaklarını belirterek “Balıkesir’imize dair tüm güzellikleri tanıtmaktan gurur duyduğunu “ belirtti.

ARD ARDA TANITIMLARLA BALIKESİR TURİZM’DE HAKETTİĞİ YERİ BULACAK

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, başkent Belgrad'da Yunus Emre binasındaki etkinliğe dair konuşmasında Balıkesir'in mutfağı, halıları, sanatı ve kültürünün yanı sıra turizm potansiyelinin tanıtımını artıracaklarını belirterek bunun şehir ve ülke açısından önemini vurguladı.

YAĞCIBEDİR GÖZ DOLDURDU

Coğrafi işareti Sındırgı ilçesine ait ve Balıkesir’in Dünya genelinde tanınan bir markası haline gelen 3000 yıllık kültürü içerisinde barındıran Yağcıbedir halıları, geçmişten günümüze bir geleneği anlatan modern tasarımlara da yön veren coğrafi işaretli Balıkesir Pullusu, yöresel oyunlar göz doldurdu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Tanıtma Komisyon başkanı ve Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın “ Uçan Halı Yağcıbedir “ gösterisi büyük alkış aldı. Belgrad Büyükelçiliğine de Yağcıbedir halısı hediye edildi. Etkinliğe katılamayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’in  gönderdiği mesajı Mutlu Aydemir ileterek Büyükşehir Belediyesi ile gayretli çalışmaları yurtdışı sınırlarına taşıdı. Başkan Yücel Yılmaz mesajında; “Yerelin dünyayla buluşması adına bugün Belgrad Büyükelçiliğimizde çok önemli bir gün yaşanıyor. Balıkesir pullusu, bizim geçmişten geleceğe taşıdığımız, şehrimize özgü yerel bir ürünümüz. Şehrimizde üretilen bu tür ürünleri, dünya pazarına uygun hale getirmek için her çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Balıkesir'in dünya markası olması yolunda hem Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

COĞRAFİ ÜRÜNLER, TURİZM VE TEKNOLOJİ HEPSİNDE KARDEŞ ŞEHİR KARDEŞ TEKNOKENTLER !

Belgrad Balıkesir tanıtım çalışmasında Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir’ de hazır bulundu. Niş Şehrindeki Teknokent ile işbirliği yapma yönünde görüşmeler gerçekleştirdi. Teknokentler güçlerini birleştirerek daha da büyüyecek ve tekno turizmi şehrimize kazandıracağız. Sırp basının yoğun ilgi gösterdiği lansmanda  niş Belediyesi ziyaretinde“iyi niyet mektubu” ve “kardeş şehir “ olmayı amaçladıklarını ifade eden Mutlu Aydemir Belgrad Büyükelçi ve Eşine de misafirperverlikleri için teşekkür etti. Büyük ses getiren Balıkesir tanıtım programlarına Belgrad'daki Türk kurumlarının yetkilileri de katıldı.

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