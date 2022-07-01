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Balıkesir’de Koruyucu Aile Günü coşkusu

Yerel 01.07.2022, 15:45
Balıkesir’de Koruyucu Aile Günü coşkusu

Koruyucu aileliğin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla geçen yıl ilan edilen ve bu yıl ilk kez 81 ilde kutlanan ‘Koruyucu Aile Günü’ kapsamında Balıkesir'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Koruyucu Aile Günü Kutlama Programı Milli Kuvvetler Caddesinde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Ali Hikmet Paşa Meydanında balonların gökyüzüne salınması ile sona eren yürüyüşün ardından koruyucu aileler ve çocukları Değirmen Boğazı Milli Parkı'nda piknikte doyasıya eğlendi.

Vali Hasan Şıldak Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte, koruyucu aileliğin bilinirliğinin arttırılması ve toplumsal duyarlılığın güçlenmesi için gerçekleştirilen kutlama programı kapsamında piknikte aileler ve çocuklarıyla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen piknikte çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Katılımcılara ikramların yapıldığı piknikte benzer süreçleri yaşayan aileler sohbetlerinde duygusal anlar yaşadı. Piknikte ailelerle yakından ilgilenen Vali Şıldak ve eşi çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdiler. Renkli görüntülerin yaşandığı piknikte konuşan Şıldak koruyucu aileliğin çok anlamlı bir müessese olduğunu söyledi. Şıldak, “Koruyucu ailelik uygulamasının çocuklarımızın topluma sıcak bir aile yuvasında hazırlanmaları bakımından fevkalade olduğunu düşünüyorum. Sizler gibi insanların, ailelerin sayılarının artmasını temenni ediyoruz. Bu etkinlikler sayesinde bunun gerçekleşmesini umut ediyoruz. Koruyucu ailelerimizi her zaman takdir ediyoruz. Büyük bir fedakarlık ve sevgiyle onlara sıcak yuvalarınızın kapılarını açtınız. Bu örnek girişimleriniz İlimizdeki sayının daha da yükselmesini sağlayacak. Program vesilesi ile topluma verilen mesajlar adreslerini bulsun, birliğimiz beraberliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.

Pikniğe Vali Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost ile koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

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