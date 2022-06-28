Balıkesir’de hayvan pazarı padok işlemlerine başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Hayvan Pazarı padok kiralama işlemlerine başladı. Satıcılar, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na giderek kiralama işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kepsut Yolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarı’nda hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, kurbanlık hayvan alışverişinin daha iyi koşullarda gerçekleştirilebilmesi için hayvan pazarında yer alan padokların kiralama işlemleri başlatıldı. Kurban satış yerlerinin tahsisi için satıcılar, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı giderek kiralama işlemlerini gerçekleştirebilecek. 2022 yılı büyükbaş ve küçükbaş hayvan padok kiralama ücreti 450 TL olarak belirlendi. Hayvan Pazarı’nda padok kiralama işlemleri için 0554 9813797 iletişim hattından detaylı bilgi alınabiliyor. Padok yerleri için kura çekimi 4 Temmuz 2022 saat 13.30 da Hayvan Pazarı’nda yapılacak.