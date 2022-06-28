Balıkesir’de havayoluyla cenaze nakil hizmeti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, cenaze nakilleri için Türk Hava Yolları ile yaptığı sözleşme sayesinde bugüne kadar 226 cenazeyi ücretsiz olarak havayoluyla il dışına nakletti. Büyükşehir ayrıca 8.080 cenazeyi de karayoluyla nakletti.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal belediyecilik anlayışı gereği cenaze hizmetlerinde vatandaşların işini kolaylaştıracak işlere imza atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin havayolu ile cenaze nakil hizmeti önemli bir görevi yerine getiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Balıkesir’de vefat eden ancak başka illerde toprağa verilmesi istenen cenazeler için hayata geçirdiği havayolu ile cenaze nakil hizmeti, 2020 yılından buyana ücretsiz olarak sürdürülmeye devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Havayolları arasında yapılan ‘Havayolu İle Cenaze Nakil Hizmeti’ sözleşmesi kapsamında hayata geçirilen hizmet, kentin önemli bir ihtiyacını gideriyor. Uzak illerde toprağa verilecek cenazelerde büyük kolaylık sağlayan bu anlamlı hizmetle vatandaşlar artık, uçakla daha hızlı bir şekilde cenazelerini istedikleri şehre nakletme imkânı buluyor.

8306 CENAZE TAŞINDI

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetten, ilk başlama tarihi olan 20 Ekim 2020 tarihinden bugüne kadar 226 adet cenaze havayoluyla il dışına nakledildi. Öte yandan 2018 yılından bu güne kadar kara yoluyla birlikte il içi ve dışında toplamda 8.080 adet cenaze nakil hizmeti yapıldı. Hizmetten yararlanabilmek için vatandaşlarımızın 444 40 10 numaralı hattı aramaları yeterli.