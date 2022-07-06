Son Dakika

Balıkesir’de bayram huzurlu geçecek

Yerel 06.07.2022, 11:42
Balıkesir’de bayram huzurlu geçecek

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Balıkesir Valiliği tarafından bayram tatilinin huzur ve güven ortamı içinde geçirilmesini sağlamak için bir dizi tedbir alındı.

BALIKESİR (İGFA) - Alınan tedbirlerle; tatil sürecince trafikten sağlığa, toplu taşımadan asayiş olaylarına, piyasa fiyat ve ürün denetiminden hayvan pazarlarının denetimine, şehitliklerin temizliğinden haberleşme ve elektrik dağıtımında yaşanacak arızalara kadar birçok kamu hizmetinin sunulmasında herhangi bir aksaklık oluşmaması için ilgili bütün kurumlar uyarıldı.

Bayram yoğunluğunun yanı sıra turizm hareketliliğinin yaşanması beklenen Balıkesir’de alınan tedbirlerle trafik yönünden oluşabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Trafik kazalarını önleyebilmek için başta hız ihlalleri olmak üzere, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik alınan tedbirler bayram öncesi ve sonrasını kapsıyor.

Balıkesir Valiliği tarafından alınan genel trafik tedbirlerinin yanında tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde karayolu üzerinde tarımsal zirai araçlar, traktörler ve benzerlerinin uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek. Yaz mevsimine doğru motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının daha fazla karayolu üzerinde bulunması beklendiğinden motor kullananların üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımı ile ilgili denetimler de sıklaştırılacak.

Vali Hasan Şıldak’ın da her mecrada üzerinde durduğu, vatandaşın dikkatini çekmek için bilgilendirmelerde bulunduğu emniyet kemeri kullanımına yönelik farkındalığın artması amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.

Vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği alanlarda meydana gelebilecek terör ve asayiş olaylarına karşı üst seviyede alınan tedbirler kapsamında; hava alanları, tren ve otobüs garları, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, çocuk oyun alanları, eğlence mekanları, içkili ve içkisiz umuma açık yerler Jandarma ve Emniyet birimlerince etkili şekilde denetlenecek.

Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olabilecek şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesinin önüne geçmek için denetimler yapılacak, vatandaşlar bilgilendirilecek.

Bayram ziyaretlerinin yoğun olarak yapılacağı dikkate alındığından toplu taşıma hizmetlerinin sunulmasında aksaklık yaşanmaması da tedbirler arasında yer alıyor.

Bayram tatili süresince alışveriş ve eğlence yerleri ile çocuk oyun alanlarının da yoğun olması bekleniyor. Bu alanların bakım ve temizliğine öncelik verilecek, çocukların güvenliğini tehdit edebilecek unsurların ortadan kaldırılması sağlanacak.

Bayram öncesi dönemi kapsayacak şekilde gıda üretim, satış ve tüketim yerlerinin denetimlerine ağırlık verilecek, özellikle bayramda tüketilecek gıdaların denetimi yapılacak.

Vali Hasan Şıldak, vatandaşların tedbirlere uymasıyla birlik, beraberlik ve huzur içinde bir bayram geçirileceğine dikkat çekti. Şıldak, “Bayram tatili boyunca polisimiz, jandarmamız, trafik birimlerimiz yollarda olacaklar. Vatandaşlarımıza özellikle hız konusunda uyarı yapıyoruz. Aşırı hız kesinlikle kazaya sebep olur. Hızlı olmayan bir araç kaza riski ile karşılaşsa bile daha basit, yaralanma olmaksızın, hafif bir maddi hasarla kazayı atlatabilir. Kazalarda hayat kurtaran diğer önemli bir faktör emniyet kemeri. Trafiğe çıkacak tüm vatandaşlarımıza emniyet kemeri takmaları konusunda bir kez daha hatırlatma yapmak istiyorum. Kurban Bayramı süresince başta güvenlik ve trafik olmak üzere Valiliğimizin koordinasyonunda alınan tedbirlerle tüm vatandaşlarımızın iyi bir bayram geçirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Yorumlar (0)
30
az bulutlu
Namaz Vakti 06 Temmuz 2022
İmsak 03:33
Güneş 05:31
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31