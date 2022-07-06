Balıkesir’de bayram huzurlu geçecek

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Balıkesir Valiliği tarafından bayram tatilinin huzur ve güven ortamı içinde geçirilmesini sağlamak için bir dizi tedbir alındı.

BALIKESİR (İGFA) - Alınan tedbirlerle; tatil sürecince trafikten sağlığa, toplu taşımadan asayiş olaylarına, piyasa fiyat ve ürün denetiminden hayvan pazarlarının denetimine, şehitliklerin temizliğinden haberleşme ve elektrik dağıtımında yaşanacak arızalara kadar birçok kamu hizmetinin sunulmasında herhangi bir aksaklık oluşmaması için ilgili bütün kurumlar uyarıldı.

Bayram yoğunluğunun yanı sıra turizm hareketliliğinin yaşanması beklenen Balıkesir’de alınan tedbirlerle trafik yönünden oluşabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Trafik kazalarını önleyebilmek için başta hız ihlalleri olmak üzere, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik alınan tedbirler bayram öncesi ve sonrasını kapsıyor.

Balıkesir Valiliği tarafından alınan genel trafik tedbirlerinin yanında tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde karayolu üzerinde tarımsal zirai araçlar, traktörler ve benzerlerinin uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek. Yaz mevsimine doğru motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının daha fazla karayolu üzerinde bulunması beklendiğinden motor kullananların üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımı ile ilgili denetimler de sıklaştırılacak.

Vali Hasan Şıldak’ın da her mecrada üzerinde durduğu, vatandaşın dikkatini çekmek için bilgilendirmelerde bulunduğu emniyet kemeri kullanımına yönelik farkındalığın artması amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.

Vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği alanlarda meydana gelebilecek terör ve asayiş olaylarına karşı üst seviyede alınan tedbirler kapsamında; hava alanları, tren ve otobüs garları, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, çocuk oyun alanları, eğlence mekanları, içkili ve içkisiz umuma açık yerler Jandarma ve Emniyet birimlerince etkili şekilde denetlenecek.

Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olabilecek şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesinin önüne geçmek için denetimler yapılacak, vatandaşlar bilgilendirilecek.

Bayram ziyaretlerinin yoğun olarak yapılacağı dikkate alındığından toplu taşıma hizmetlerinin sunulmasında aksaklık yaşanmaması da tedbirler arasında yer alıyor.

Bayram tatili süresince alışveriş ve eğlence yerleri ile çocuk oyun alanlarının da yoğun olması bekleniyor. Bu alanların bakım ve temizliğine öncelik verilecek, çocukların güvenliğini tehdit edebilecek unsurların ortadan kaldırılması sağlanacak.

Bayram öncesi dönemi kapsayacak şekilde gıda üretim, satış ve tüketim yerlerinin denetimlerine ağırlık verilecek, özellikle bayramda tüketilecek gıdaların denetimi yapılacak.

Vali Hasan Şıldak, vatandaşların tedbirlere uymasıyla birlik, beraberlik ve huzur içinde bir bayram geçirileceğine dikkat çekti. Şıldak, “Bayram tatili boyunca polisimiz, jandarmamız, trafik birimlerimiz yollarda olacaklar. Vatandaşlarımıza özellikle hız konusunda uyarı yapıyoruz. Aşırı hız kesinlikle kazaya sebep olur. Hızlı olmayan bir araç kaza riski ile karşılaşsa bile daha basit, yaralanma olmaksızın, hafif bir maddi hasarla kazayı atlatabilir. Kazalarda hayat kurtaran diğer önemli bir faktör emniyet kemeri. Trafiğe çıkacak tüm vatandaşlarımıza emniyet kemeri takmaları konusunda bir kez daha hatırlatma yapmak istiyorum. Kurban Bayramı süresince başta güvenlik ve trafik olmak üzere Valiliğimizin koordinasyonunda alınan tedbirlerle tüm vatandaşlarımızın iyi bir bayram geçirmesini temenni ediyorum.” dedi.