Balıkesir sahillerine operasyon! Şezlong ve şemsiye işgaline son!
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Edremit İlçesi Altınkum Plajı’nda usulsüz işgallere son verdi. Usulsüz işgallerin kaldırılması tatilciler tarafından takdirle karşılandı.
BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir özveri ile çalışarak halkın kullanıma açtığı mavi bayraklı Altınkum Plajı’nın yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmasıyla birlikte gelişigüzel işgaller de başladı. Oksijeni ve temiz denizi ile dünyaca ünlü Kazdağları’nın eteklerindeki bu bölgede işgale izin vermeyeceklerini açıklayan Zabıta Daire Başkanı Vehbi Yörük, zabıta ekiplerinin; şezlong, şemsiye, sandalye ve piknik masalarının hepsini toplandığını söyledi. Yörük, “Yoğun ilgi ve gelişi güzel işgaliyeler nedeni ile adım atılamaz hale gelmek üzere olan plajımızda bundan sonra bu tür görüntülere izin vermeyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak önceliğimiz vatandaşlara ait olan plajları yine vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır” dedi.
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