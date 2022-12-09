Balıkesir Rüzgar Caddesi’nde geçici düzenleme

Balıkesir Altıeylül İlçesi Hasan Basri Çantay Mahallesi Rüzgar Caddesi üzerinde bulunan köprünün derzlerin yenileme çalışmaları yapılacağından dolayı 10 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde araç trafiğine kapatılacaktır.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Altıeylül İlçesi Hasan Basri Çantay Mahallesi Rüzgar Caddesi üzerinde bulunan köprünün derzlerin yenileme çalışmaları yapılacağından dolayı köprü 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde araç trafiğine kapatılacaktır. Rüzgar Caddesi’nden Cengiz Topel Caddesi’ne gidiş istikametinde alternatif olarak, Şehit Üsteğmen Abdurrahman Turan Caddesi, Yıldırım Caddesinden Cengiz Topel Caddesi İstikametinde ise alternatif olarak yalnızca yan yol kullanılacaktır.