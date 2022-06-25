Bakan Yardımcısı Yavuz'dan Vali Şıldak'a ziyaret

Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere İlimize gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Vali Hasan Şıldak’a ziyarette bulundu.

BALIKESİR (İGFA) – Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da bulunduğu ziyaret anısına Bakan Yardımcısı Yavuz'a hediye takdim etti. Şıldak, Balıkesir'in turizm potansiyelinin geliştirilmesi için yapılacaklar üzerine sohbet edilen ziyaret dolayısıyla Bakan Yardımcısı Yavuz'a teşekkür etti.