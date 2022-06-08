Bakan Özer Kars Kağızman'da Fen Lisesi'ni açtı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Kağızman'da Ahmet Arslan Fen Lisesi'nin açılışına katıldı.KARS (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi'nin açılışına katıldı.

Bakan Özer burada yaptığı konuşmada Türkiye'de son 19 yılın eğitimde erişim ve demokratikleşmenin önündeki engellerin kaldırıldığı bir dönem olduğunu belirterek 2000'li yıllarda 5 yaşta yüzde 11 olan okullaşma oranının bugün yüzde 92 seviyesine taşındığını söyledi.

Ortaöğretim seviyesinde yüzde 44 olan okullaşma oranlarının bugün yüzde 90'ın üzerine çıktığını, eğitimin her kademesinde yeni okullar yapılarak eğitime erişimin artırıldığını ifade eden Özer, "Sadece bu yapılmadı. Kılık kıyafetinden, başörtüsünden dolayı okula erişemeyen kızlarımız vardı. Başörtüsü yasağı kaldırıldı. O günlerde yükseköğretime gidemeyen kardeşlerimiz yurt dışına gittiler. Bugün beyin göçünden bahsedenler, o gün beyin göçünden bahsetmiyorlardı. Bugün kadına şiddetten bahsedenler, o gün kadına şiddetten bahsetmiyordu. Bu ülke, on yıl din öğretimini ve mesleki eğitimi tarumar eden bir katsayı uygulamasına tanıklık etti. Katsayı uygulaması kaldırıldı. Özel çocuklarımızın, engelli kardeşlerimizin eğitiminen önündeki tüm engeller kaldırıldı." dedi.

Bu arada Kars İl Değerlendirme Toplantısı'nda mevcut 445 milyon liralık yatırıma 442 milyonluk yatırımın daha kazandırıldığını ifade eden Özer, Kars'taki gençlerin aldığı eğitimi çok daha iyi noktaya taşımak için Millî Eğitim Bakanlığının tüm imkânlarının seferber edildiğini söyledi.