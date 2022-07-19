Bakan Özer'den Bitlis eğitimine yakın mercek

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bitlis Valiliğini ziyaret ederek il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.BİTLİS (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli açılış ve temaslarda bulunmak üzere Bitlis'i ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Özer, daha sonra il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Özer, il eğitim değerlendirme toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bitlis'teki eğitimin çok daha iyi noktalara taşınması için kapsamlı bir toplantı yaptıklarını belirten Bakan Özer, "Milli Eğitim. Bakanlığı olarak Bitlis'te bizim 2022 yılında yatırım programında 22 milyonluk yatırımımız var. Bugünkü değerlendirmeyle bu 22 milyona ilave olarak 514 milyonluk yatırımı Bitlis'e kazandırdık. Dolayısıyla toplam yatırım miktarımız 536 milyona çıkmış oldu. Yani Bitlis'teki eğitim yatırımını 27 kat arttırmış olduk." dedi.



Yatırımların, güçlendirmeden, büyük onaranlara, anaokullarından ilkokullara kadar, tüm eğitim kademelerini kapsadığını ifade eden Bakan Özer, "Bitlis, güçlendirme çalışmalarında en başarılı olan illerimizden bir tanesi. Mevcut yatırımlardaki tüm güçlendirmeleri başarılı bir şekilde tamamladı. Biz ilave olarak 2022 yılında 50 milyonluk ilave bütçe vererek 2022 yılında şu anda tahkiki yapılan tüm okulların güçlendirilmesiyle ilgili bütçeyi de yarın itibarıyla Bitlis'e aktarmış olacağız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelik verdikleri alanlardan bir tanesinin okul öncesi eğitim olduğunu vurgulayan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları için tüm okullara ciddi kaynaklar aktardıklarını anımsatarak, "Bu kapsamda özellikle okullarımızın büyük onarımlarını tamamlamak, ihtiyaç duyulan çatı onarımından ıslak zeminleri ve tuvaletlerine kadar hızlı bir şekilde tüm okullarımızı bakımdan geçirmek için 70 milyonluk bir büyük onarım bütçesini de Bitlis ilimize ayırmış olduk. Tüm eğitim yatırımları şimdiden Bitlis'e hayırlı olsun" dedi.

Bakan Özer, programı kapsamında daha sonra Bitlis Belediye Başkanlığını ziyaret ederek eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Nesrullah Tanğlay teşekkür etti.