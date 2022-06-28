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Bakan Kurum afet bölgesinde
Yerel 28.06.2022, 14:44
Kastamonu Bozkurt ilçemizde Afetle İlgili Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.KASTAMONU (İGFA) – Kastamonu’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında Bozkurt ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi’nde Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Avni Çakır’ın da katıldığı toplantıda, Bozkurt başta olmak üzere ilimiz genelindeki devam eden yağışlar ve sahada yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
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