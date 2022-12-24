Son Dakika

Bakan Kasapoğlu ve Başkan Aktaş gençlerle buluştu

Yerel 24.12.2022, 12:26
Bakan Kasapoğlu ve Başkan Aktaş gençlerle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen buluşma programında Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi öğrenci toplulukları üyesi yaklaşık 2000 genç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile biraraya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ‘Başkan kahvaltıda öğrenci toplulukları ile buluşuyor’ programı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi öğrenci toplulukları üyesi yaklaşık 2000 gencin katılımıyla birlikte yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Genç Dostu şehir, Bursa Keyifli bir ortamda gerçekleşen buluşmada konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, programa katılan gençlere teşekkür etti. İlk 5 büyük şehir arasında en ucuz ulaşımı temin eden belediye olduklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, gençlerin hayatını kolaylaştırmak adına birçok çalışma yaptıklarını belirtti. Evde kalan öğrenciler için su indirimi uyguladıklarını, gençlik merkezlerinden millet kıraathanelerine kadar birçok sosyal alan sunduklarını ve gençlerin çalışmalarına destek verdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, tek dertlerinin gençlere daha güzel bir gelecek sunmak olduğunu dile getirdi. Ailelerinden uzakta eğitim gören gençlere gerekli destekleri verdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Ülkemizin yarınları güzel olsun diye çabalıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın gençlerle ilgili heyecanını hepimiz görüyoruz. Son 3-4 yılda Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan birçok destek ve katkı aldık. Spor sahalarından yüzme havuzlarına kadar Bursa’ya çok ciddi spor yatırımları yapılıyor. Üç üniversitemize de yatırımlar konusunda gerekli katkıları sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımızın elinden ‘Genç Dostu Şehir’ ödülünü almayı başardık. Ancak bizler gençlerimizin yaşamaktan mutlu olduğu ve keyif aldığı bir şehir olma konusunda Türkiye’de bir numara olmak istiyoruz. Buluşmaya katılan tüm gençlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Gençlerle beraber olmak mutluluk” Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelerek Bursa’nın güzel ikliminde üniversite okuyan gençlerle birlikte olmaktan büyük heyecan duyduğunu belirtti. Güzel buluşma için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, Bursa’da gençlik alanında ciddi bir altyapı kurduklarını, bundan sonrası için de temel atma projelerinin olduğunu hatırlattı. Türkiye Yüzyılı’nın arefesinde olduğumuz bugünlerde Türkiye’nin hem bugünleri hem yarınları için yapılan çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Bakan Kasapoğlu, “Gençlerle beraber olmak, enerjinize şahitlik etmek bizler için mutluluk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde genç odaklı hizmet anlayışımızla gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte varız ve yarınlar sizlerle birlikte daha aydınlık olacaktır. Sizlerle olan her bir buluşma, bizler için büyük bir heyecan. Sizleri dinlemek, sizlerin süreçlere olan katkılarınızı hissetmek, her sürece sizleri dahil etmek bizim için önceliktir. Bakanlığımızın kapıları, gençlerimize ardına kadar açıktır. Hiçbir bürokrasi olmaksızın Bakanlığımızın tüm imkanlarından yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Gönül bağını kuvvetlendireceğiz” Artık her ilde en az bir üniversite bulunduğunu, yurt sayılarının her geçen gün arttığını, burs ve kredilerden yararlanan öğrenci sayısı sürekli arttığını dile getiren Bakan Kasapoğlu,  “Her bir çalışmamız gençler için, gençlerin mutluluğu için. Gençlerin vaktini en güzel şekilde değerlendirip ülkemizin yarınlarını güçlendirmek için. Gençlerin taleplerini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılayacağımızdan şüpheniz olmasın. Gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Genç odaklı belediyecilik anlayışını Bursa’da görüyoruz. Bursa’da gençlerin tüm ihtiyaçlarını kuşatan ve öncelikli hale getiren bir belediyecilik anlayışı var. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem güzel buluşma için hem de genç odaklı siyaset hizmeti ve eserleri için teşekkür ediyorum. Gençler bizim en büyük umudumuz ve gücümüzdür. Gençler için bugüne kadar ortaya koyduğumuz yönetim anlayışını, sizlerle birlikte Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde taçlandıracağız. Hep birlikte daha çok çalışıp aramızdaki gönül bağını kuvvetlendireceğiz” dedi.

Buluşmada ayrıca Mudanya Üniversite Okuma Topluluğu adına Zeynep Esen, BTÜ Genç Liderler Topluluğu adına Buse Aydon, BUÜ Kültür Sanat Toplulukları adına Mehmet Emin Şenses söz alarak görüş ve düşüncelerini dile getirdi.
Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve Başkan Alinur Aktaş, masaları tek tek gezerek gençlerle sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Başakşehir 14 27
4. Adana Demirspor 13 24
5. Konyaspor 14 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 13 15
14. Kasımpaşa 13 15
15. Hatayspor 13 14
16. Karagümrük 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4