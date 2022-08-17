Bakan Kasapoğlu'ndan Başkan Altay'a teşekkür

Konya’daki 5. İslami Dayanışma Oyunlarını takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi. 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın Konya’nın kadim tarihine ve hoşgörü kültürüne yakışır bir organizasyon olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, emeklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.KONYA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın artık sonuna gelindiğini ifade ederek, Konya’nın son zamanlarda tarihi anlara şahitlik ettiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu’nun oyunlar süresince hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını kaydeden Başkan Altay, “Bakanlık ve Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle Konya tarihinin en önemli organizasyonunu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın Konya’nın kadim tarihine ve hoşgörü kültürüne yakışır bir organizasyon olduğunu dile getirerek, “Dünya Spor Başkenti Konya’mız alnının akıyla başarılı bir şekilde bu güzel organizasyonu tamamlama noktasına gelmiştir. Emeklerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yaptığımız spor yatırımlarıyla Konya’nın sonraki yıllarda da sporla iç içe bir şehir olarak anılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.