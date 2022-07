Bakan Karaismailoğlu Ordu’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

ORDU (İGFA) – Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Ordu’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu’na Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekilleri Dr. Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda bürokrat eşlik etti.

SÜRAT TEKNESİNE HAYRAN KALDI, GÜNEŞ ENERJİLİ BANKTA TELEFONUNU ŞARJ ETTİ

Büyükşehir Belediyesi girişinde çiçeklerle karşılanan Bakan Karaismailoğlu, fuaye alanında sürat teknesi, fındık kapsülünden yem makinesi ve şarjlı bankı inceledi. Başkan Güler’in denizden daha fazla yararlanma amacıyla Fatsa’da kurulu bulunan fabrikasında üretilen sürat teknesini inceleyen ve Ordu’da bu tür teknelerin yapıldığını öğrenin Bakan Karaismailoğlu, güneş enerjisi ile çalışan şarjlı bankı denedi. Telefonunu bankta şarj eden Bakan Karaismailoğlu, fındık kapsülünden yem imalatı gerçekleştirilen yem makinesini de inceledi.

BAŞKAN GÜLER: “ULAŞTIRMA VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI İLE İLİMİZDE KALKINMADA ÖNEMLİ İVME YAKALADIK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Ordu Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde bir açıklama yapan Başkan Güler, yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar için teşekkür etti.

Başkan Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ordu’muz müstesna günlerinden birini daha yaşıyor. Bugün ilimizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ağırlıyoruz. Sayın Bakanımız ile bizlerin çalışmaları 1994 yılında İstanbul’dan başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde beraber mesai yaptık. O zamandan bu zamana kadar elde ettiği üstün başarılarını ilimiz için harcıyor. Sayın Bakanımız ile bugün ilimizde yapılan ve planlanan yatırımları ele aldık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ilimizde yapmış olduğu önemli yatırımlarla ilimizin hem yaşam kalitesi artacak hem ekonomisini daha güzel bir noktaya taşınacak hem de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kalkınma faaliyetimize önemli destek verilmiş olunacak. Bu noktada ilimize yapılmış ve projesi hazırlanan ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan tüm çalışmalar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na kıymetli bakanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

14 PROJE KISA SÜREDE BİTİRİLECEK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i makamında ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu’da devam eden 14 projenin bir an önce bitirilmesi için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Ordu’dayız. Ordu’da yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız çalışmaları tek tek ele aldık. Ordu’da devam eden 14 projenin bir an önce bitirilmesi ile ilgili yapmış olduğumuz toplantılarda önemli mesafe aldık. Ordu için hem bundan önce yaptığımız güzel işlerimiz hem de bundan sonra yapacağımız güzel işlerimizin sürekliliği ve koordinasyonu konusunda hızlı adımlar atılacak. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 20 yıldır akla hayale gelmeyecek yatırımlar nasıl gerçekleşmişse bundan sonra da hem devam eden işlerimizi hem de Ordu’nun ihtiyaçları noktasında yapacağımız çalışmaları bir an önce bitirilip ekonomiye, istihdama, hayata ve üretime kazandırmanın çabası içerisinde olacağız. Türkiye genelinde büyük bir özveri ile çalışan vatanını milletini seven çok güçlü bir ekibimiz var. Bu ekip arkadaşlarımız ile birlikte hem Türkiye’nin hem de Ordu’nun geleceğine imza atmaya da devam edeceğiz. Bugün bizleri burada ağırlayan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyareti daha sonra Büyükşehir Belediye Meclis salonunda 19 ilçede yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ile sona erdi.