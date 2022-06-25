Bakan Çavuşoğlu, Kent Müzesi ve Arslantepe Höyüğü’nü Gezdi

Malatya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyetle birlikte esnaf ziyaretinden bulunduktan sonra Kent Müzesi ile birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü’nü gezdi.

MALATYA (İGFA) – Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyetle birlikte şehir merkezinde esnaf ziyaretleri yapan ve vatandaşlarla sohbet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kentin hafızasının, belleğinin ve kimliğinin yansıtıldığı Kent Müzesini gezdi. Başkan Gürkan, Kent Müzesinin yapılışından günümüze kadar olan sürecini ve müzedeki çalışmaları Bakan Çavuşoğlu’na anlattı.

Çavuşoğlu, “ Malatya’yı çok değişmiş ve güzelleşmiş gördüm”

Kent Müzesi ziyaretinde yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ Malatya ziyaretimizde Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Malatya için yaptığı hizmetleri ve önümüzdeki süreçte planladığı hizmetleri anlattılar ve gerçekten çok etkilendim. Esnaflarımızı ziyaret ettik ve ardından Kent Müzesini ziyaret ettik. Malatya, medeniyetlerin beşiği olan tarihi bir şehrimiz. Çok önemli devlet adamları yetiştirmiş devlet geleneği olan bir şehrimiz. Şehir anlamında kalkınma, güzelleştirme, yani devletimizin yaptığı hizmetler bir taraftan, Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hizmetlerle Malatya’yı en son ziyaretimden bu yana ki 7 veya 8 sene önce gelmiştim Malatya’ya, çok değişmiş gördüm, çok güzelleşmiş gördüm. Herkesin ellerine sağlık. Zaten Malatya’nın insanı çok güzel. Malatyalı çok güzel dostlarım var. Amerika’dan, Avrupa’dan iyi dostlarım var. Malatya türkülerini de severim. Malatya’da olduğum için çok mutluyum” dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Arslantepe Höyüğü Ziyareti

Kent Müzesi ziyaretinin ardından Bakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet 26 Temmuz 2021 tarihinde UNESCO tarafından yapılan toplantının ardından Türkiye’nin 19. Kültür Mirası olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası asıl listesine alınan Arslantepe Höyüğü’nü gezdi.

Bakan Çavuşoğlu, Arslantepe ziyaretinde ise yaptığı açıklamada “Medeniyetlerin beşiği olan Anadolu’muzun her köşesinde tarihi kalıntılar var. Bunlardan bir tanesi de Arslantepe Höyüğü’dür. Arslantepe Höyüğü’nün geçmişine, tarihine baktığımız zaman bugünden 8 bin yıl öncesine dayanıyor. İlk devlet geleneğinin ve bürokrasinin kalıntılarına da Arslantepe’de rastlıyoruz. Böyle tarihi bir eseri UNESCO Dünya Kültür Mirası kaydına geçirmek istedik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çalışmaları oldu yerel yönetimle beraber. Uzun zamandır devam eden kazılar var ve kazı başkanlarıyla birlikte çalışmalar yapıldı. 2021 yılında UNESCO asıl listesine Türkiye’den 19. eser olarak Arslantepe alındı. Farklı alanlarda çalışmalar ve başvurular var inşallah onlarında resmi kayıtları gerçekleşir. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak UNESCO daimi temsilcimiz ve bakanlığımızda ilgili dairemizle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çalışmalarına güçlü destek veriyoruz. Böylesine tarihi bir eserin, Arslantepe Höyüğü’nün Bakanlığım döneminde kaydettirilmesi benim için kişisel olarak ayrıca gurur vesilesidir. Genel anlamda Malatya’mızın ve Arslantepe Höyüğü’nün tanıtılması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar var ve tüm dünyadaki 255 misyonumuza da talimatımız açıktır. Arkadaşlarımız Türkiye’nin her bir bölgesini ve Türkiye’nin tüm değerlerini seve seve tanıtıyorlar. Malatya ve Arslantepe Höyüğü’nün tanıtılması konusunda da çalışmalar yapıyorlar” diye konuştu.

Kent Müzesi ve Arslantepe Höyüğü ziyaretlerinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Beydağı İnderesi Tabiat Parkında gençlerle buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gençlerle sohbet etti ve programa katılan gençlerle birlikte türküler söyledi.