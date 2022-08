Baharda Trabzon rengarenk olacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Of İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. Önümüzdeki ilk Baharda çiçekler başka açacak mesajı verdi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Of İlçesi İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. Bölgede vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Zorluoğlu’na Of Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çakıroğlu, İl bank Bölge Müdürü Cafer Bilgin, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, AK Parti Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, AK Parti Hayrat İlçe Başkanı Serkan Karaahmetoğlu ve daire amirleri katıldı.

Başkan Zorluoğlu inceleme sırasında yaptığı açıklamada, “Of ilçemizin içme suyu meselesini kökünden çözecek olan içme suyu arıtma tesisi ve ishale hattı çalışmalarımızı, projelerimizi yerinde görmek istedik. Hayrat İlçemiz sınırlarındayız, ancak bu proje ilk etapta, Of İlçemizin merkezde ki 9 köyü de dâhil olmak üzere 35 mahallesine hizmet edecek bir proje. Tamamlandığında inşallah Of İlçemizin arıtılmış ve menba tadında içme suyuna kavuşmuş olacak. Elbette bu yapı esasında Of ile birlikte ihtiyaç duyduğumuz civarda ki başka mahallelerimize Hayrat’ın Mahallelerine de su verebilecek kapasitede bir yapı oluşturuluyor. İfade etmemiz gerekirse burası 220 litre saniyelik bir arıtma kapasitesine sahip bir tesis. Dolayısıyla ihtiyaç duyulduğunda daha fazla yerlere su verebilecek bir hazırlık yapmış oluyoruz. Şuana kadar proje kapsamında ishale hattı kısmı tamamlandı. Şebeke kısmı tamamlandı. Şimdi burada su alma yapısı ve burada ki arıtma tesisini inşa ediyoruz. Onunla birlikte 6 tane de deponun onarımını gerçekleştireceğiz” dedi.

Arıtma tesisinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Başkan Zorluoğlu, “Bu arıtma tesisi ve müştemilatının bu yılsonuna kadar tamamlanmasını planlıyoruz. Ve diğer hazırlıklarımızla birlikte de böylece Şubat Mart gibi inşallah bu yeni tesisten ve ona bağlı ishale hattı ve şebekelerinden inşallah bu bahsettiğimiz 35 tane mahallemize mart ayı içerisinde arıtılmış su vermeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte tabi Of’tan itibaren Araklı, Sürmene, Arsin, Santa, devamında Akçaabat sonrasında Tonya, Beşikdüzü yani Doğudan Batıya doğru neredeyse her bölgemizde bu neviden büyük içme suyu arıtma tesisleri ve ishale hatlarını yapıyoruz. Hedefimiz birkaç sene içerisinde Trabzon’umuzun bütün kırsal ve kentsel mahallelerine en azından yüzde 90’ına arıtılmış içme suyu sağlamak. İnşallah bu hedefimize doğru emin adımlarla yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Zorluoğlu, “Tabi bu proje Büyükşehir Belediyemizle birlikte İl bank Genel Müdürlüğümüzün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ortak projesidir. Bu çerçevede İl bank Genel Müdürlüğümüzün de burada çok büyük emeği ve katkısı vardır. O bakımdan ben Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve İl Bank Genel Müdürümüze buradan teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzde ki yılın başında burayı hizmete açacağız ve önümüzde ki baharda çiçekler bir farklı açacak. Of’umuz için ve su vermeyi düşündüğümüz yerler için şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Zorluoğlu Of ve Hayrat İlçesinde vatandaşlarla da bir araya geldi. İlçeye yapılan yatırımlar hakkında konuşan vatandaşlar, “Uzun yıllardır su sorunu çekiyorduk. Özellikle yaz aylarında susuz kaldığımız dönemler oldu. Şuanda böyle bir sorun yaşamıyoruz. Yollarımızda çalışma başlatıldı. Asfalt gereken yere asfalt beton gereken yerlere ise beton yol yapıyorsunuz. Yaptığınız yatırımlar ve hizmetler için size ve ekibinize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.