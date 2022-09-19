Bağlar’da 13 caddenin açılışı yapıldı

Bağlar’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 22, 5 kilometre sıcak asfalttan oluşan 13 caddenin açılışı yapıldı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Bağlar’da 160 bin ton asfalt kullanılarak yapımı tamamlanan 13 caddenin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Su, Ersin Tatar Parkı’nda yapılan törende yaptığı konuşmada, ülkenin her yerinde olduğu gibi Diyarbakır’da da her alanda kamu hizmetlerinin son sürat devam ettiğini söyledi.

“2 bin 400 kilometre sathi kaplama asfalt yapıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’nin farklı alanlarda büyük yatırımları hayata geçirdiğine dikkati çeken Vali Su, şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediyesi olarak 22,2 kilometre sıcak asfalt gerçekleştirdik. İlimizde 70 kilometreden fazla sıcak karışımlı bütümlü asfaltı yaptık, bitirdik. İlimiz genelinde 2022 - 2023 programı çerçevesinde 2 bin 400 kilometre sathi kaplama asfalt yapıyoruz. Bu sene Allah izin verirse 1.500 kilometresini bitirmiş olacağız. Bu yol buradan Edirne'ye gider gelir. 300 bin metrekare, kilitli parke yapıyoruz. 300 kilometre stabilize yol yapıyoruz”

Eğitimde 199 proje

Kentte tüm sektörlerde önemli projelerin olduğunu vurgulayan Vali Su, “2021-2022 yılı eğitim yatırımlarımızın toplam tutarı 3,5 milyar lira, 199 proje. Bitenler, ihalesi yapılıp şu anda inşaatı devam edenler, ihale, projelendirme aşamasında olanlar. Altyapı, üstyapı parklar, Millet bahçeleri bunların her birini yapıyoruz.” diye konuştu.

22 bin çocuk sporla buluştu

Öğrencilere yönelik birçok hizmeti gerçekleştirdiklerini belirten Vali Su, şunları aktardı:

“Sadece şu yaz tatilinde 22 bin yavrumuzu Büyükşehir Belediyesi olarak sporla buluşturduk. Yüzme öğrettik. Basketbol, voleybol, atletizm, sporun her dalında çocuklarımıza hizmet verdik. 10 bin yavrumuza Bilgievlerimizde, Akademi Liselerimizde üniversiteye, liselere hazırlanma ve eksik olan derslerini tamamlama yönünde kurslar verdik. Yaklaşık 70 bin civarında çocuğumuzu bu yaz tatilinde camilerimizde Kur'an-ı Kerim ile buluşturduk. Elazığ’da kampımız var. Orada da her hafta 120 çocuğumuzu kampa aldık. Onlara yüzme ve birçok aktiviteleri gerçekleştirdik.”

Kadınlara yönelik projelere de değinen Vali Su, “Kadınlarımıza yönelik kurs açtığımız yerde kreşler açıyoruz. Geldiği zaman yavrusunu da oraya bırakıyor. Oyunlar öğretiyoruz, eğlendiriyoruz. Bunların hepsini hem valilik hem de Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz.” dedi.

“20 yıldır burada yerel yönetimlerin yapmadığı icraatları biz 3-4 yılda hallediyoruz”

İlçelerde park, bahçe, otogar, köprü kanalizasyon, su, sondaj gibi hizmetleri vatandaşa sunduklarını kaydeden Vali Su, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim mottomuz, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Cumhurbaşkanımız bizi buraya vatandaşlarımıza hizmet için gönderdi. Vatandaşımıza hizmetkar olmaya geldik. İlin Valisi, Büyükşehir Belediye Başkan vekili olarak yine tüm kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, müdürlerimiz herkes vatandaşımıza hizmet için buradayız. Vatandaşımızın mutluluğu için buradayız. Tüm kurum ve kuruluşlarımız 7/24 çalışma içerisinde. Her biri kendi alanında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 20 yıldır burada yerel yönetimlerin yapmadığı icraatları biz 3-4 yılda hallediyoruz, halletmeye çalışıyoruz.”

“Ülkemizde, ilimizde huzur iklimi, güvenlik, istikrar var”

Projelerin gerçekleşmesi için uygun ortamın olduğunu vurgulayan Vali Su, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“İlimizin genelinde ülkemizde olduğu gibi bir huzur iklimi, güvenlik, istikrar var. Bunun kıymetini bilelim. Bu çok önemli. Bunlar oldu mu her şey çözüm yoluna girer, her şeyi yaparız. Allah huzurumuzu, birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Burada vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Onların mutluluğu, huzuru, refahı bizi mutlu eder. Allah rızası, vatandaşlarımızın duası bizim için önemli.”

Konuşmanın ardından açılış kurdelesinin kesildiği programa, AK Parti Milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve vatandaşlar katıldı.