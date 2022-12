Azerbaycan’dan Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve ISBAM, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a Türkiye Azerbaycan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinde destek ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

BURSA (İGFA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ISBAM tarafından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a Türkiye Azerbaycan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinde destek ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir tarafından takdim edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret eden İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, Azerbaycan ISBAM ile İGF ortaklaşa yapılan projelerden bahsederek, “2023 Türk Dünyası Başkenti Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde ISBAM ve İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak önemli proje ve çalışmalarımız olacak. Dost, kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye arasındaki güçlü kardeşlik köprülerine destek olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ISBAM Genel Başkanı Samir Adigozelli tarafından teşekkür plaketi verildi. Kendilerinin selamlarını da iletmiş oldum” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, “Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, ISBAM Genel Başkanı Samir Adigozelli ve İGF Genel Başkanı Mesut Demir’e teşekkür plaketinden dolayı teşekkür ederim. Karabağ Savaşı zaferiyle Türkiye-Azerbaycan dostluğu daha da güçlendi. Tek Millet İki Devlet sloganıyla başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanımız sayın İlham Aliyev dünyaya dostluğu, kardeşliği her fırsatta gösteriyoruz. Bizler her zaman kardeşlerimizin, Azerbaycan’ın yanında olup, gerektiğinde her zaman destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.