Aydın Valiliği’nden kritik önlem

Aydın Valiliği yangınlar sebebiyle milli parka girişleri kapattı.

ŞAHİN KANAT

AYDIN (İGFA) - Son günlerde artan orman yangınları sebebiyle alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Dilek Yarımadası milli park müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Milli Parkımız Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Aydın İli için yayınladığı Meteorolojik Uyarı kapsamında Aydın Valiliğimizin aldığı karar ile 23.07.2022-27.07.2022 tarihleri arasında ziyaretçi girişlerine kapatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Aydın Valiliği’nden yapılan uyarıda; “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri civarında ve biraz üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonu daha da artarak ortalamaların 4 ila 5 derece üzerine çıkacağı, Aydın il genelinde 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü öğle saatleri ile 27 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde (36-39 °C), iç kesimlerde (39-42 C) ve orta kuvvette, zaman zaman anlık olarak kuvvetli esecek kuzey doğulu rüzgarın neden olacağı düşük nem (-30) beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.