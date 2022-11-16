Aydın Şehir Hastanesi'nin yolu için Bakan Karaismailoğlu'na ziyaret

Aydın Şehir Hastanesi’nin yolu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılıyor.Kemal ETLEÇ - Didim Postası / AYDIN (İGFA) - Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Germencik İlçe Başkanı Mehmet Akgün, Mehmet Erdem, Ayhan Büyükdağlı ve Taner Küçükbacak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti.

Şehir Hastanesi’nin yolu için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin şart koşmuş olduğu daha çok imar alanı isteği uygun görülmemişti.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş daha önce “Aydın Şehir Hastanesi'nin yolu ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi yapmazsa hükümetimiz yapacak kudret ve güçtedir” şeklinde ifade etmişti.

Bakan Adil Karaismailoğlu, “Bu yolu bakanlığımız aracılığı ile yapıyoruz. İller Bankası da kanalizasyon ve içme suyu hattını gerçekleştirecek" müjdesini verdi.