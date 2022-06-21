Aydın Kuşadası açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

Yunanistan'dan Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalandı.Şahin KANAT / Büyükşehir Medya (AYDIN İGFA) - Aydın 'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yine düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgilere göre lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, hızla bölgeye sevk edildi.

Yunanistan botları tarafından Türk kara sularına itilen ve içerisinde 33 düzensiz göçmen olan bot sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.