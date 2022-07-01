Aydın-İzmir Otobanı tünelinde kaza

Aydın'da tünelde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Büyükşehir Medya / AYDIN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Aydın - İzmir Otobanı Selahattin Tüneli içersinde meydana geldi.

09 LV 042 seyir halindeki kamyon sürücüsü yine seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle kamyon sürücüsü kabinde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfiaye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler kamyon içerisinde sıkışan sürücü için seferber oldu.

Kurtarma çalışmaları arından yatılı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.