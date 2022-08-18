Aydın Efeler'de Türk Kızılayı'ndan lokma hayrı

Aydın'da Türk Kızılay Efeler Şubesi, Marmara depreminde hayatını kaybedenler için lokma hayrı gerçekleştirdi.Şahin KANAT / Büyükşehir Medya (AYDIN İGFA) - 17 Ağustos Marmara Depreminin 23. Yıl dönümü sebebiyle Türk Kızılay Efeler Şubesi depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Bey camii önünde lokma hayrı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Efeler Şube Başkanı Emrah Yavuz, tarihin ikinci en büyük depremi olarak hafızalara kazanan 17 Ağustos'ta resmi kayıtlara göre 18 bin 373 vatandaşın deprem sonrasında hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "23 yıl önce olduğu gibi bugünde, yarında Türk Kızılay olarak ülkemizde, yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Türk Kızılay Efeler Şubesi olarak hayatını kaybeden kıymetli vatandaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz lokma hayrında emeği geçenlere teşekkür ediyorum, bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara baş sağlığı diliyorum. Türkiye'nin gururu, insanlığın umudu sloganımızla kıymetli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her an yanındayız" ifadelerini kullandı.