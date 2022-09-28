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Aydın Efeler'de arkadaşları tarafından ölü bulundu

Yerel 28.09.2022, 09:08
Aydın Efeler'de arkadaşları tarafından ölü bulundu

Aydın'da evde arkadaşları tarafından ölü bulunan gencin kimliği belli oldu.Şahin KANAT / Büyükşehir Medya (AYDIN İGFA) - Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle 215 Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi.

Bir gündür Talha Gürcan'dan haber alamayan arkadaşları evine giderek kontrol etmek istedi.

Arkadaşların birinin yanında bulunan anahtarlarla girilen evde Gürcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde öğrenci olduğu belirlenen 2002 doğumlu Talha Gürcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekipler hayatını kaybeden genç için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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