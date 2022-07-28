Aydın Didimli Yağmur dualarla anıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde geçen yıl komşusu tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan, ölümünün birinci yılında ailesi tarafından Kent Meydanı’nda düzenlenen hayır yemeğiyle anıldı.Kemal ETLEÇ / Didim Postası (AYDIN İGFA) - Geçen yıl komşusu tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın ölümünün üzerinden bir yıl geçti.

Didim Cumhuriyet mahallesinde oturan ve ilçede lokmacılık yapan Tayhan ailesi kızlarının ölümünün birinci yılı sebebiyle Kent Meydanında hayır yemeği verdi; lokma hayrında bulundu.

Baba Mehmet ve anne Ayşe Tayhan aldıkları izinle Didim Kent Meydanında kızları için hayır yemeği verdi. Yemeğe, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Belediye Meclis Üyesi ve DAHOT Başkanı İlyas Aydur, Didim Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Esen, AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP’li ilçe yöneticileri ile DAHOT üyeleri, aile yakınları ve Didimliler katıldı.

Hayır yemeğinin yanı sıra vatandaşlara lokma hayrında bulunuldu; okunan Kur’an-ı Kerim sonrasında Yağmur Tayhan için dualar edildi.

Baba Mehmet Tayhan (44) kızlarının katledilmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini ifade ederek “Bugün kızımız için hayır yemeği verdik. Lokma dağıttık. Didimliler bizi yalnız bırakmadı. Bu geçen bir yıl bizim için çok zor geçti. Genç yaşta kızımızı toprağa verdik. Anıları her zaman bizimle olacak. Bugün bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza ve Didimlilere teşekkür ediyorum" dedi.

Didim Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Yağmur Tayhan'ın katili ise 29 Eylül 2022 günü ilk kez hakim karşısına çıkacak.