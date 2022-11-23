Aydın Didim'e yeni cami inşaatı temele hazırlanıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde Yeni Mahalle Didim İmam Hatip Lisesi yanındaki arsaya yapılacak olan Hz. Ali Cami’nin inşaat çalışmalarına başlandı.Kemal ETLEÇ / AYDIN (İGFA) - Didim'de Yeni Mahalle Okullar bölgesinde yapılacak olan Hz. Ali Caminin resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından temel atma noktasında kazım çalışmalarına başlandı.

Çalışmaları yakında takip eden Cami Yaptırma Derneği Başkanı Mehmet Peçen, caminin temel kazma işlemlerine başladıklarını belirterek, cami inşaatında 4-6 yaş Kur'an kursu, yetişkinler Kur'an kursu, taziye evi ve gasilhanenin olacağını kaydetti. Peçen, "Bir tuğlada benim olsun diyorsan Didim Müftülüğü'ne gelerek yardım yapabilir veya Ziraat Bankası'nın TR 87 0001 0027 5892 1006 2150 02 IBAN nolu hesabına yardım yapabilirsiniz. Tüm vatandaşların yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.