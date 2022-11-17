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Aydın Didim'de 'Hayvan Hakları' bilinçlendirmesi

Yerel 17.11.2022, 12:59
Aydın Didim'de 'Hayvan Hakları' bilinçlendirmesi

Aydın'da Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği(DİHAD) ile HAYTAB işbirliği içerisinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Yerleşkesi'nde “Hayvan Haklarını Savunabilmek” konulu bir panel düzenlendi.Kemal ETLEÇ - Didim Postası / AYDIN (İGFA) - Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen panale DİHAD adına Dernek Başkanı Bilal Süren, HAYTAB Didim Temsilcisi Umut Taş, Didim Tüylü Dostları adına Can Özyiğit konuşmacı olarak katıldı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği panelde DİHAD Başkanı Bilal Süren; “HATAB ve DİHAD görevleri ülke koşullarında sokak hayvanları diye tabir edilen sahipsiz hayvanların haklarını korumak, onların yaşam haklarını koruyacak yasaların düzenlenmesini sağlamaya çalışmaktır. Sokak hayvanları denildiğinde akla ilk gelen kedi ve köpeklerdir. Aslında ülkemizdeki sorunlar sadece kedi ve köpeklerin sorunları değildir. Ancak görünürde kedi ve köpekler olduğu için onların sorunlarına daha çok eğilebiliyoruz. Kentlerin sokaklarına terk edilen kedi ve köpekler ülkemizdeki bazı yasalarla yaşam hakları güvence altına alınmaya çalışılıyor. 5199 diye çok bilinen gündemde olan bir yasamız var. Tüm eksiliklerine rağmen bu yasa çok önemlidir. Bu yasa kentlerin sokaklarında yaşamak zorunda kalan kedi ve köpeklerin haklarını güvence altına almaya çalışıyor" diye konuştu.

ANAYASA SUÇUDUR

Şehirlerde gördükleri yaban hayvanlarının sorumlusunun insanlar olduğunu dikkati çeken Süren, "Onların doğal yaşam alanlarını bizler işgal ettiğimiz için onlar da kent merkezlerine geliyorlar. İnsanlar egemen tür olduklarından doğanın sadece kendine ait olduğunu düşünerek hareket etmekte ve kendi türü dışındakilerin yaşam alanlarını işgal etmektedir. İnsan hakları evrensel beyannamesi olduğu gibi hayvana hakları evrensel beyannamesi de bulunmaktadır. 1978 yılında kaleme alınan hayvan hakları evrensel beyannamesi 1990 yılında Paris’te imzalandı. Ülkemizde bu beyannemeye imza atan ülkeler arasındadır. Ancak yaşam hakkını korumada gerekli hassasiyeti gösteremiyoruz. Doğadaki hayvanlar ile birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz" dedi.

Can Özyiğit ise hayvan sahiplenmede iki koşulun gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Birincisi doğru hayvan sahiplenmeli. İkinci olarak da maddi ve manevi güce sahip olunmalıdır. Gerekli şartlar sağlanmadan sahiplenilen, satın alınan hayvanlar sokaklara terk edilmelerinde büyük etkendir. Hayvan sahiplenmeden önce 3 temel kaynağa ihtiyacımız vardır. Vakit, nakit ve eğitime ayıracak sabır ve emeğe ihtiyacımız vardır. Kediler ve köpekler ne kadar seversek sevelim büyük maddi külfet ile gelirler. Bu şartları yerine getirmeden sahiplenen hayvanların akibeti sokaklar olmaktadır" diye konuştu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Yerleşkesi öğrencileri panele interaktif katılarak konuya duyarlı olduklarını hissettirdiler. Didim Belediyesi hayvan barınağına yapacakları bir ziyaretle destek olma kararı aldılar.

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