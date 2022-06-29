Aydın Didim'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik uygulamalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 18 düzensiz göçmeni yakaldı.Şahin KANAT / Büyükşehir Medya (AYDIN İGFA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor.

Aydın'da gece gündüz Kuşadası ve Didim açıklarında devriye halinde olan ekipler, son olarak Didim ilçesinde yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından tespit edilen hareketli tekne durduruldu. İçerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalanarak işlemleri için ilgili birimlere sevk edildi.